Uno dei match più avvincenti della prossima giornata del campionato spagnolo è quella che metterà di fronte il Real Oviedo ed il Valencia. La sfida, che si terrà all'Estadio Nuevo Carlos Tartiere, avrà il suo fischio d'inizio il 14 marzo alle 18:30. Per scoprire come guardare gratuitamente la partita de LaLiga, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
LaLiga, Real Oviedo-Valencia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV
Il match contrappone due squadre che attraversano momenti di forma molto diversi. Il Real Oviedo è ultimo in classifica con 18 punti e nelle ultime cinque sfide ha raccolto soltanto due pareggi e tre sconfitte, di cui l'ultima contro il Rayo Vallecano per il netto risultato di 3-0. Il Valencia, invece, per quanto abbia iniziato a rilento il campionato, sta man mano risalendo la china e si è allontanata dalla zona retrocessione. Alla sfida, infatti, si presenta al dodicesimo posto con 32 punti e ben tre vittorie ottenute nelle ultime quattro partite, di cui l'ultima nella sfida dell'otto marzo contro l'Alavés.
Per non perderti nemmeno un minuto del match Real Oviedo-Valencia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Real Oviedo-Valencia in diretta TV e streaming live—
Real Oviedo-Valencia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.
