derbyderbyderby streaming LaLiga, Real Oviedo-Valencia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Lo streaming live

LaLiga, Real Oviedo-Valencia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

LaLiga, Real Oviedo-Valencia: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Non perdere la sfida: scopri come vedere Real Oviedo-Valencia in diretta e in streaming live
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Uno dei match più avvincenti della prossima giornata del campionato spagnolo è quella che metterà di fronte il Real Oviedo ed il Valencia. La sfida, che si terrà all'Estadio Nuevo Carlos Tartiere, avrà il suo fischio d'inizio il 14 marzo alle 18:30. Per scoprire come guardare gratuitamente la partita de LaLiga, continua a leggere l'articolo.

Il match contrappone due squadre che attraversano momenti di forma molto diversi. Il Real Oviedo è ultimo in classifica con 18 punti e nelle ultime cinque sfide ha raccolto soltanto due pareggi e tre sconfitte, di cui l'ultima contro il Rayo Vallecano per il netto risultato di 3-0. Il Valencia, invece, per quanto abbia iniziato a rilento il campionato, sta man mano risalendo la china e si è allontanata dalla zona retrocessione. Alla sfida, infatti, si presenta al dodicesimo posto con 32 punti e ben tre vittorie ottenute nelle ultime quattro partite, di cui l'ultima nella sfida dell'otto marzo contro l'Alavés.

Guarda ora Real Oviedo-Valencia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Real Oviedo-Valencia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Real Oviedo-Valencia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Real Oviedo-Valencia in diretta TV e streaming live

—  

Real Oviedo-Valencia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.

Guarda ora il campionato spagnolo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere la sfida in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Giugliano-AtalantaU23: diretta live e streaming gratuito
Casarano-Cosenza: lo streaming gratuito della gara di Serie C

© RIPRODUZIONE RISERVATA