Dove vedere Real Oviedo-Valencia in diretta TV e streaming live

Il match contrappone due squadre che attraversano momenti di forma molto diversi. Il Real Oviedo è ultimo in classifica con 18 punti e nelle ultime cinque sfide ha raccolto soltanto due pareggi e tre sconfitte, di cui l'ultima contro il Rayo Vallecano per il netto risultato di 3-0. Il Valencia, invece, per quanto abbia iniziato a rilento il campionato, sta man mano risalendo la china e si è allontanata dalla zona retrocessione. Alla sfida, infatti, si presenta al dodicesimo posto con 32 punti e ben tre vittorie ottenute nelle ultime quattro partite, di cui l'ultima nella sfida dell'otto marzo contro l'Alavés.