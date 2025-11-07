Siviglia-Osasuna, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida de LaLiga

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 16:16)

Sabato 8 novembre alle 16:15 il Siviglia di Almeyda ospita l'Osasuna di Lisci per la 12ª giornata di Liga. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per risalire la classifica. Sfida equilibrata tra due formazioni determinate a ritrovare continuità.

Come arrivano al match le due squadre — Azpilicueta ha analizzato il momento difficile del Siviglia, sottolineando la necessità di migliorare la fase difensiva e ritrovare solidità di squadra. Il difensore spagnolo invita i compagni a lavorare uniti per ridurre i gol subiti e riprendere fiducia. Almeyda potrà contare sul rientro di Agoumé a centrocampo, mentre in attacco mancherà Alexis per infortunio. Carmona, Suazo e Marcao sono chiamati a un salto di qualità.

Lisci ha commentato con moderato ottimismo lo 0-0 contro il Real Oviedo, apprezzando il punto ma riconoscendo i limiti mostrati nella ripresa. La squadra vive un momento complicato, con risultati deludenti e diversi infortuni che pesano sull’organico. Oltre al lungo stop di Oroz, si sono fermati anche Torro e Budimir, due pedine chiave. In vista del Siviglia, spazio a Garcia in attacco e Munoz a centrocampo, con Oroz pronto a rientrare gradualmente.

Le probabili formazioni di Siviglia-Osasuna — Le due squadre rispecchiano fedelmente le caratteristiche delle squadre spagnole degli ultimi anni. Centrocampo folto, tecnico e dinamico. Almeyda si affida a Romero unica punta, coadiuvato da Sanchez, Peque e Vargas. Lisci, invece, schiera un 4-4-2 più contenitivo, con I. Muñoz a governare la zona nevralgica del campo.

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Sow, Gudelj; Sanchez, Peque, Vargas; Romero. Allenatore: Almeyda.

Osasuna (4-4-2): Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Beretones; Munoz, Gomez, I.Munoz, R.Garcia; Garcia, Oroz. Allenatore: Lisci.

