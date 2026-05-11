Valencia e Rayo Vallecano vivono in un limbo. Occupano entrambe la zona intermedia della classifica, ma non sono ancora salve matematicamente. Le due squadre ora si affronteranno in un match delicatissimo allo Stadio Mestalla, che si terrà il 14 maggio alle 19:00. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto della partita, continua a leggere l'articolo.

Il Valencia, tra le nobili decadute degli ultimi anni, ha 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione a tre giornate dalla fine del campionato spagnolo. Non c'è il concreto rischio di retrocedere, sopratutto perché nelle ultime tre partite sono state guadagnate due vittorie e nei piani più bassi si viaggia a ritmi più contenuti; sarebbe, tutto sommato, sbagliato adagiarsi e sottovalutare i prossimi impegni, anche perché una retrocessione sarebbe sanguinosa. Il Rayo Vallecano dal canto suo si presenta alla sfida al decimo posto con un solo punto in più rispetto al Valencia, ma anche con un trend di risultati più favorevole ed uno status mentale più sereno. La squadra di Madrid infatti è in finale di Conference League e potrebbe rendere storica questa stagione: la squadra di Pérez, alla luce di quanto analizzato, è la grande favorita di questa sfida. Occhio al giovane Camello, tra i giocatori più in forma del Rayo Vallecano.

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