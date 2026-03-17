Lanús-Newell’s Old Boys si gioca martedì 17 marzo 2026 alle ore 23:00 allo Estadio Ciudad de Lanús per il campionato argentino di Primera División

Stefano Sorce 17 marzo - 00:21

Il campionato argentino di Primera División propone la sfida tra Lanus-Newell’s Old Boys, in programma martedì 17 marzo 2026 alle ore 23:00 allo Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. Una gara importante per due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi della stagione.

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Il momento delle due squadre — Il Lanús arriva alla partita dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell’Estudiantes, un successo prezioso arrivato grazie al gol di Dylan Aquino nel finale. La squadra allenata da Mauricio Pellegrino ha alternato risultati nelle ultime settimane, ma continua a mantenere un rendimento relativamente equilibrato. Nelle ultime dieci partite di campionato, il Lanús ha ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con una media di 1.3 gol segnati a partita. Tra i giocatori più importanti in fase offensiva spicca Marcelino Moreno, miglior marcatore della squadra con quattro reti, mentre Rodrigo Castillo è il principale uomo assist.

Situazione molto più complicata per il Newell’s Old Boys, che attraversa un periodo difficile. La squadra di Rosario non vince da diverse partite e nelle ultime dieci gare di campionato ha raccolto tre pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo turno il Newell’s ha pareggiato 1-1 contro il Platense, con il gol firmato da Facundo Samuel Guch. Il problema principale resta la fase difensiva: la squadra subisce in media 1.8 gol a partita, un dato che spiega la posizione complicata in classifica.

Probabili formazioni di Lanus-Newell's Old Boys — Il Lanús dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Losada tra i pali e una linea difensiva composta da Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich. In mezzo al campo agiranno Medina e Cardozo, mentre sulla trequarti spazio a Salvio, Watson e Carrera alle spalle dell’unica punta Walter Bou.

Il Newell’s Old Boys dovrebbe rispondere con il 4-3-3. In porta Barlasina, con Méndez, Salcedo, Goitea e Risso Patrón a formare la difesa. A centrocampo spazio a Herrera, Regiardo e Sotelo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Luciano Herrera, Ramírez e Núñez.

Lanús (4-2-3-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Watson, Carrera; Bou.

Newell’s Old Boys (4-3-3): Barlasina; Méndez, Salcedo, Goitea, Risso Patrón; Herrera, Regiardo, Sotelo; L. Herrera, Ramírez, Núñez.

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