Lanus-Talleres: probabili formazioni e streaming gratis del match

Lanus-Talleres: orario, diretta tv, streaming e formazioni del match del campionato argentino

Stefano Sorce 8 febbraio - 22:39

La notte argentina propone una sfida interessante tra due squadre con ambizioni diverse ma con un recente passato che pesa parecchio. Lanus-Talleres si affrontano lunedì 9 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le 23:15 (ora italiana), in una gara valida per il Torneo Apertura della Liga Profesional. Il palcoscenico sarà l’Estadio Ciudad de Lanús, dove i padroni di casa hanno spesso costruito gran parte dei loro successi.

Dove vedere Lanus-Talleres in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Lanus ha iniziato il campionato con grande solidità. Dopo tre giornate è ancora imbattuto, con 2 vittorie e 1 pareggio, e occupa stabilmente la parte alta della classifica. L’ultimo impegno, il 2-2 in trasferta contro l’Instituto, ha confermato la capacità della squadra di creare occasioni con continuità, pur concedendo qualcosa dietro. Nel complesso, il Lanus arriva a questa partita con numeri incoraggianti: 6 vittorie nelle ultime 10 gare di campionato, media gol vicina alle due reti a partita e una fiducia crescente nei propri mezzi. Un dato chiave è il rendimento negli scontri diretti recenti, che spesso ha sorriso ai granata.

Situazione più complessa per il Talleres. La squadra di Córdoba ha perso le ultime due gare di campionato, l’ultima delle quali in casa contro il Platense, mostrando difficoltà soprattutto nel concretizzare la mole di gioco prodotta. Il successo per 2-0 in Copa Argentina contro l’Argentino de Merlo ha dato un minimo di respiro, ma in campionato il rendimento resta altalenante. Talleres mantiene un buon possesso palla medio, ma fatica a trasformarlo in gol, con appena 0,8 reti di media nelle ultime dieci partite di Primera División.

Le probabili formazioni di Lanus-Talleres — Il Lanus dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 equilibrato. Davanti a Losada, la coppia Izquierdoz–Canale garantirà esperienza e fisicità al centro della difesa, con Morgantini e Marcich pronti a spingere sulle fasce. In mediana, Medina e Cardozo avranno il compito di dare equilibrio, mentre sulla trequarti la qualità passerà dai piedi di Marcelino Moreno, affiancato da Salvio e Carrera. In avanti, Rodrigo Castillo agirà da riferimento offensivo.

Il Talleres risponderà con un 4-3-3 più orientato al controllo del gioco. Davanti a Herrera, la linea difensiva sarà guidata da Palomino e Catalán, mentre a centrocampo Galarza e Ortegoza dovranno garantire intensità e recupero palla. In avanti, Martinez e Depietri agiranno sugli esterni per supportare l’unica punta, con l’obiettivo di sfruttare ampiezza e inserimenti.

Lanus (4-2-3-1): Losada; Morgantini, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.

Talleres (4-3-3): Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Galarza, Ortegoza, Sforza; Baroni, Martínez, Depietri.

