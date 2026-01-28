Lanus-Union: dove vederla in streaming, diretta TV e analisi del match

Lanus–Union si presenta come una sfida di equilibrio e pazienza. I padroni di casa arrivano con maggiore fiducia e concretezza, mentre l’Unión cercherà ordine e compattezza per restare agganciato al risultato

Il programma della Primera División propone giovedì 29 gennaio alle 23:15 la sfida tra Lanus-Union, due squadre che arrivano a questo incrocio con esigenze diverse ma ugualmente chiare. I padroni di casa cercano conferme dopo un avvio positivo, mentre l’Unión punta a dare continuità ai risultati evitando passi falsi in una trasferta complessa. La classifica è ancora corta, ma il peso specifico dei punti inizia già a farsi sentire.

Dove vedere Lanus-Union in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Lanus-Union in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Lanus arriva all’appuntamento forte della vittoria esterna contro il San Lorenzo, un successo che ha rafforzato fiducia e convinzione nei propri mezzi. La squadra di Pellegrino ha dimostrato di saper colpire anche senza controllare il possesso, affidandosi a concretezza e solidità difensiva. Il rendimento recente conferma una formazione pratica, capace di gestire partite sporche e di sfruttare al massimo le occasioni create.

L’Union, invece, è reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Platense. Un risultato che ha evidenziato ordine e compattezza, ma anche qualche difficoltà nel produrre gioco offensivo. La squadra di Santa Fe tende a mantenere il pallone più a lungo, ma fatica a trasformare il possesso in reali pericoli. In trasferta, l’obiettivo principale resta quello di restare in partita il più a lungo possibile.

Le probabili formazioni di Lanus-Union — Il Lanús dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Nahuel Losada sarà il portiere titolare, con Izquierdoz e Canale a guidare il centro della difesa. Sulle corsie agiranno Guidara e Marcich. A centrocampo, Medina e Cardozo garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti spazio a Salvio, Moreno e Carrera, a supporto dell’unica punta Rodrigo Castillo.

L’Unión dovrebbe rispondere con un 4-4-2 compatto. Matías Mansilla difenderà la porta, protetto da una linea difensiva ordinata. In mezzo al campo, Pittón e Profini avranno compiti di filtro, mentre Palacios e Fragapane agiranno sugli esterni. In attacco, la coppia formata da Cristian Tarragona e Agustín Colazo rappresenterà il principale riferimento offensivo.

Lanús (4-2-3-1): Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich, Medina, Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, Rodrigo Castillo.

Unión (4-4-2): Mansilla, Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco, Palacios, Pittón, Profini, Franco Fragapane, Cristian Tarragona, Agustín Colazo.

