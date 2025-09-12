Il menu del venerdì sera del calcio spagnolo prevede, oltre alla gara di Liga tra Siviglia e Elche anche quella di Liga 2 tra Las Palmas e Real Sociedad B , in un torneo che al momento, dopo quattro giornate vede il Racing Santander in testa alla classifica a punteggio pieno. La gara dell' Estadio Gran Canaria sarà visibiole gratis come detto su Bet365 che offrirà anche le statistiche dettagliate e le probabilità di vittoria durantre tutto l'incontro.

Las Palmas-Real Sociedad B, come arrivano le due squadre

Stessi punti (5) e stesso trend (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta) per Las Palmas e Real Sociedad che al momento navigano a metà classifica. Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio, rispettivamente 0-0 contro il Burgos e 3-3 spettacolare contro il Cadice. I padroni di casa finora hanno segnato 4 reti e ne hanno subite 3 mentre gli ospiti sono a differenza reti 0 con 6 reti all'attivo e 6 al passivo. Le due compagini non si scontrano dal campionato 2021/2022.