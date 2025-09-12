Venerdì sera non è solo tempo di campionati top ma anche della Segunda Division spagnola con l'anticipo Las Palmas-Real Sociedad, match valido per la quinta giornata di Liga 2 e visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. In questo articolo gli appassionati di calcio iberico potranno conoscere tutte le informazioni utili per avvicinarsi al meglio alla sfida.
Spagna
Las Palmas-Real Sociedad B: dove vederla in diretta TV e in streaming LIVE
Dove vedere Las Palmas-Real Sociedad B in diretta TV e in streaming LIVE—
Il menu del venerdì sera del calcio spagnolo prevede, oltre alla gara di Liga tra Siviglia e Elche anche quella di Liga 2 tra Las Palmas e Real Sociedad B, in un torneo che al momento, dopo quattro giornate vede il Racing Santander in testa alla classifica a punteggio pieno. La gara dell'Estadio Gran Canaria sarà visibiole gratis come detto su Bet365 che offrirà anche le statistiche dettagliate e le probabilità di vittoria durantre tutto l'incontro.
Las Palmas-Real Sociedad B, come arrivano le due squadre—
Stessi punti (5) e stesso trend (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta) per Las Palmas e Real Sociedad che al momento navigano a metà classifica. Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio, rispettivamente 0-0 contro il Burgos e 3-3 spettacolare contro il Cadice. I padroni di casa finora hanno segnato 4 reti e ne hanno subite 3 mentre gli ospiti sono a differenza reti 0 con 6 reti all'attivo e 6 al passivo. Le due compagini non si scontrano dal campionato 2021/2022.
Le probabili formazioni di Las Palmas-Real Sociedad B—
LAS PALMAS (4-3-3) - Horkas; Marvin, Barcia, Marmol, Clemente; Loiodice, Gonzalez, Fuster; Cardona, Lukovic, Garcia. All. L.Garcia
REAL SOCIEDAD B (4-2-3-1) - Fraga; Izaguirre, Beitia, Larranga, Agote; Lebarbier, Rodriguez; Astiarazan, Gorosabel, Marchal; Carrera. All.Ansotegi
© RIPRODUZIONE RISERVATA