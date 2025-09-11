La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Siviglia e Elche. La sfida in programma venerdì sera alle ore 21:00 promette spettacolo con due squadre che hanno iniziato all'opposto il loro campionato. Mentre il Siviglia cerca di ritrovare la giusta strada, l'Elche vuole continuare a stupire
Siviglia-Elche: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Il momento delle due squadre—
L’avvio di stagione del Siviglia non è stato dei più semplici. La squadra andalusa, nota in Spagna come i “Nervionenses”, ha dovuto fare i conti con pesanti problemi economici che hanno ridotto al minimo la disponibilità di giocatori nelle prime giornate di campionato. Una lieve boccata d’ossigeno è arrivata soltanto allo scadere del calciomercato, quando il club è riuscito ad assicurarsi due innesti di grande esperienza: Alexis Sanchez e César Azpilicueta. In campionato dopo due sconfitte ha trovato la prima vittoria solo prima della pausa.
La neo-promossa Elche continua a stupire. Nelle prime due giornate di campionato ha strappato due preziosi pareggi contro avversari di livello superiore come Real Betis e Atletico Madrid. A questi risultati si è aggiunto il successo nel derby valenciano contro il Levante, che ha ulteriormente caricato la squadra guidata da Eder Sarabia. Forte di questo avvio incoraggiante, l’Elche si presenterà a Siviglia con entusiasmo e fiducia, pronta a dare seguito alla sua striscia positiva.
Le probabili formazioni di Siviglia-Elche—
Siviglia (4-2-3-1): Nyland; Azpilicueta, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Gudelj; Ajuke, Vargas, Gonzalez; Romero. Allenatore: Almeyda.
Elche (5-2-1-2): Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Chust, Valera; Aguado, Febas; Mendoza; Rodriguez, Mir
