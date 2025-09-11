Siviglia-Elche: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

L’avvio di stagione del Siviglia non è stato dei più semplici. La squadra andalusa, nota in Spagna come i “Nervionenses”, ha dovuto fare i conti con pesanti problemi economici che hanno ridotto al minimo la disponibilità di giocatori nelle prime giornate di campionato. Una lieve boccata d’ossigeno è arrivata soltanto allo scadere del calciomercato, quando il club è riuscito ad assicurarsi due innesti di grande esperienza: Alexis Sanchez e César Azpilicueta. In campionato dopo due sconfitte ha trovato la prima vittoria solo prima della pausa.