Siviglia-Elche: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita
La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Siviglia e Elche. La sfida in programma venerdì sera alle ore 21:00 promette spettacolo con due squadre che hanno iniziato all'opposto il loro campionato. Mentre il Siviglia cerca di ritrovare la giusta strada, l'Elche vuole continuare a stupire

Dove vedere Siviglia-Elche in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Siviglia ed Elche in programma venerdì 12 settembre alle ore 21:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo. 

Il momento delle due squadre

L’avvio di stagione del Siviglia non è stato dei più semplici. La squadra andalusa, nota in Spagna come i “Nervionenses”, ha dovuto fare i conti con pesanti problemi economici che hanno ridotto al minimo la disponibilità di giocatori nelle prime giornate di campionato. Una lieve boccata d’ossigeno è arrivata soltanto allo scadere del calciomercato, quando il club è riuscito ad assicurarsi due innesti di grande esperienza: Alexis Sanchez e César Azpilicueta. In campionato dopo due sconfitte ha trovato la prima vittoria solo prima della pausa.

La neo-promossa Elche continua a stupire. Nelle prime due giornate di campionato ha strappato due preziosi pareggi contro avversari di livello superiore come Real Betis e Atletico Madrid. A questi risultati si è aggiunto il successo nel derby valenciano contro il Levante, che ha ulteriormente caricato la squadra guidata da Eder Sarabia. Forte di questo avvio incoraggiante, l’Elche si presenterà a Siviglia con entusiasmo e fiducia, pronta a dare seguito alla sua striscia positiva.

Le probabili formazioni di Siviglia-Elche

Siviglia (4-2-3-1): Nyland; Azpilicueta, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Gudelj; Ajuke, Vargas, Gonzalez; Romero. Allenatore: Almeyda.

Elche (5-2-1-2): Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Chust, Valera; Aguado, Febas; Mendoza; Rodriguez, Mir

