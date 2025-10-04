Lask-Hartberg, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Nona giornata del campionato austriaco, a sfidarsi ci sono anche Lask e Hartberg. Ecco dove poter seguire il match.

Lask-Hartberg è uno dei match più affascinanti della prossima giornata del campionato austriaco. Le due formazioni inaugureranno la nona giornata di Bundesliga. Con l'obiettivo di rilanciarsi subito dopo un inizio non al livello delle aspettative, le due squadre daranno battaglia domani dalle 14:30 e si preannuncia un match ricco di gol.

Il momento di forma delle due squadre — Soltanto due vittorie ha collezionato il Lask da inizio stagione, di cui una appena due settimane fa. I punti in classifica sono solo sei ed iniziano a star stretti dato che la classifica inizia sempre più a prendere forma. Il Lask è chiamato a vincere anche per non sprofondare ulteriormente, dato che il Grazer all'ultimo posto ha solo un punto in meno. Con soli sei gol fatti e ben quattordici subiti, c'è bisogno di una scossa.

L'Hartberg invece naviga a metà classifica, tra la zona spareggio salvezza ed il girone finale per la vittoria del titolo. Ha collezionato dieci punti e l'inizio stagione non è disastroso come il Lask, ma al match s presenta con un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due gare disputate. Forte di un grande attacco (11 reti messe a segno finora), sarà sicuramente il gioco offensivo la mossa per impensierire i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Lask-Hartberg — Lask (4-2-3-1): Jungwirth; Molgaard, Alemao, Cisse, Bello; Horvath, Berisha; Usor, Danek, Kacavaenda; Entrup.

Hartberg (5-3-2): Hulsmann; Kovacevic, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig; Heil, Markus, Kainz; Havel, Hoffmann.