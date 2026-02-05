Non perdere Latina-Cavese: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

5 febbraio 2026

Allo Stadio Domenico Francioni, domani, scendono in campo Latina e Cavese. Due squadre che navigano nelle zone medio basse della classifica e che hanno bisogno di uno sprint per allontanarsi dalla zona che scotta. Il fischio d'inizio è previsto domani, venerdì 6 febbraio, alle 20:45. Scopri come seguire la venticinquesima giornata di Serie C.

Dove vedere Latina-Cavese in diretta TV e streaming gratis — Latina-Cavese sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — Il Latina, nonostante l’ultima sconfitta di misura maturata sul campo del Monopoli, sembra aver imboccato una strada ben precisa nelle ultime uscite stagionali, mostrando segnali incoraggianti sotto il profilo dell’identità e della solidità di squadra. Le recenti prestazioni, infatti, raccontano di un gruppo più consapevole dei propri mezzi, capace di competere con continuità e di trovare nuove soluzioni tattiche, elementi che hanno permesso al club di raggiungere uno storico traguardo come l’accesso alla finale di Coppa Italia di Serie C.

Situazione ben diversa, invece, per la Cavese, che in questo momento staziona in piena zona playout, occupando il 16° posto in classifica. Il rendimento dei campani nelle ultime settimane è stato tutt’altro che positivo: nelle ultime 11 giornate di campionato sono arrivati appena 8 punti, un bottino che evidenzia le difficoltà di una squadra alla ricerca di continuità e risultati. Serve una svolta immediata, sia sul piano mentale che su quello del gioco, per provare a risalire la classifica e tenere viva la speranza di una salvezza diretta.

Le probabili formazioni di Latina-Cavese — I padroni di casa scendono in campo con un compatto 3-5-2: un folto centrocampo a supporto della difesa e a sostengo delle due punte, che saranno molto probabilmente Cioffi e Parisi. La formazione di Prosperi, invece, risponde con un 5-3-2, provando a limitare i danni in un momento difficile della stagione.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Carillo, Vona, Dutu; Pace, Lipani, De Cristofaro, Riccardi, Porro; Parigi, Cioffi. Allenatore: Gennaro Volpe.

Cavese (5-3-2): Boffelli; Ubani, Luciani, Cionek, Nunziata, Macchi; Orlando, Yabre, Maiolo; Ubaldi, Fella. Allenatore: Fabio Prosperi.