Latina-Foggia: dove vedere la gara gratis della Serie C

Latina-Foggia è in programma sabato 24 gennaio 2026 allo stadio Francioni: analisi del match della 23ª giornata di Serie C Girone C, momento delle due squadre e probabili formazioni ufficiali

Stefano Sorce 23 gennaio - 23:00

La sfida tra Latina-Foggia, valida per la 23ª giornata del Girone C di Serie C, si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 14:30 allo stadio Domenico Francioni. Un confronto diretto delicato, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.

Il momento delle due squadre — Il Latina arriva all’appuntamento da 14ª forza del campionato con 23 punti, frutto di un percorso fatto di equilibrio ma con poche vittorie. I nerazzurri hanno mostrato una discreta solidità difensiva nell’ultimo periodo, come dimostra lo 0-0 esterno contro il Picerno, ma continuano a pagare una produzione offensiva limitata.

Il Foggia segue a ruota, 16° con 22 punti, e si presenta al Francioni con maggiore fiducia dopo il successo interno per 2-1 contro il Giugliano. I rossoneri restano però una delle difese più battute del girone e cercano continuità lontano dallo Zaccheria, dove finora hanno faticato.

Le probabili formazioni di Latina-Foggia — Gennaro Volpe deve fare i conti con alcune assenze pesanti: Porro è squalificato, mentre Gagliano e Bigonzoni sono indisponibili per infortunio. L’idea è quella di confermare la difesa a tre e un centrocampo folto per garantire equilibrio, affidandosi in avanti alla coppia Fasan–Parigi. In porta ci sarà Mastrantonio, con Marenco, Carillo e Dutu a protezione. Sugli esterni spazio a Ercolano e Tomaselli, mentre in mezzo agiranno Hergheligiu, De Ciancio e Riccardi.

Enrico Barilari non avrà a disposizione Castorri, squalificato, né Valietti, Felicioli e Bignami, tutti fuori per scelta tecnica o problemi fisici. Torna però Morelli dopo la squalifica, mentre figurano tra i convocati anche i nuovi innesti Giron e Cangiano, quest’ultimo candidato a una maglia da titolare nel tridente. Tra i pali confermato Perucchini, con Buttaro, Minelli, Rizzo e Olivieri in difesa. A centrocampo il trio Garofalo–Petermann–Oliva, mentre in attacco agiranno Winkelmann, D’Amico e Cangiano.

Latina (3-5-2): Mastrantonio, Marenco, Carillo, Dutu, Ercolano, Hergheligiu, De Ciancio, Riccardi, Tomaselli, Fasan, Parigi.

Foggia (4-3-3): Perucchini, Buttaro, Minelli, Rizzo, Olivieri, Garofalo, Petermann, Oliva, Winkelmann, D’Amico, Cangiano.