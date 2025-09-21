Latina-Monopoli: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 17:00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Latina e Monopoli. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita...

Michele Massa 21 settembre - 04:02

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 17:00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Latina e Monopoli. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Latina-Monopoli in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Latina e Monopoli in programma domenica 21 settembre alle ore 17:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Il Latina si trova in una situazione difficile, occupando la quindicesima posizione in classifica con soli 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La squadra ha realizzato 3 gol e ne ha incassati 9, evidenziando problematiche sia in attacco che in difesa.

Dall'altra parte, il Monopoli 1966 sta vivendo un momento migliore, al quarto posto con 7 punti. La formazione ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, con un bilancio di 6 gol segnati e 7 subiti. In trasferta, ha registrato una vittoria e una sconfitta, mentre in casa ha recentemente vinto 3 punti con un convincente 2-0 contro l'Audace Cerignola.

In un girone così equilibrato, il Latina dovrà trovare rapidamente una continuità di risultati per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra, allenata da Alessandro Bruno, dovrà sfruttare il vantaggio del campo e cercare di avere la meglio su un avversario che, pur con qualche alti e bassi, ha dimostrato di possedere buone qualità.

Le probabili formazioni di Latina-Monopoli — LATINA ( 3-4-2-1): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, De Ciancio, Ciko, Pace; Quieto, Riccardi; Parigi. All. Alessandro Bruno

MONOPOLI ( 3-5-2): Piana; Oyewale, Miceli, Piccinini; Viteritti, Scipioni, Battocchio, Falzerano, Imputato; Tirelli, Longo. All. Alberto Colombo