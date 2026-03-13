Latina-Siracusa: probabili formazioni e streaming gratis

Latina-Siracusa si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30 allo stadio Domenico Francioni per la 32ª giornata del Girone C di Serie C

Stefano Sorce 13 marzo - 18:35

Il Domenico Francioni si prepara a ospitare una sfida che può pesare tantissimo nella corsa salvezza del Girone C di Serie C. Latina-Siracusa si affrontano sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30, in un confronto diretto tra due squadre che hanno bisogno di punti per restare lontane dalla zona più pericolosa della classifica. I pontini vogliono difendere il fattore campo per allontanarsi dai playout, mentre i siciliani arrivano con rinnovata fiducia dopo gli ultimi risultati utili.

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Dove vedere Latina-Siracusa in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. La sfida Latina-Siracusa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, all’interno della programmazione dedicata alla Serie C. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 14 marzo alle ore 14:30.

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Il momento delle due squadre — Il Latina arriva alla partita dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro la Salernitana, una gara complicata che ha rallentato la corsa dei nerazzurri verso una posizione più tranquilla in classifica. La squadra di mister Volpe era riuscita ad accorciare le distanze con Sylla nel finale, ma non è bastato per evitare il ko. Ora l’obiettivo è tornare a fare punti davanti al proprio pubblico per tenere a distanza la zona più pericolosa della graduatoria.

Il Siracusa, invece, sta vivendo un momento decisamente positivo. I siciliani hanno raccolto sette punti nelle ultime tre partite, grazie alla vittoria netta sulla Casertana, al pareggio sul campo del Casarano e al successo più recente contro il Giugliano. Proprio quest’ultima vittoria, ottenuta con i gol di Arditi e Riccardi, ha dato nuova fiducia alla squadra di Turati, che ora punta a dare continuità ai risultati per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.

Probabili formazioni di Latina-Siracusa — Il Latina dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Tra i pali spazio a Mastrantonio, protetto dalla linea difensiva composta da Calabrese, Parodi e Marenco. Sulle corsie esterne agiranno Ercolano e Quieto, con Riccardi, De Ciancio e Lipani a guidare il centrocampo. In attacco la coppia formata da Cioffi e Sylla.

Il Siracusa dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. In porta Farroni, con Iob, Pacciardi, Marafini e Cancellieri a comporre la difesa. In mediana spazio a Candiano e Limonelli, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Di Paolo, Gudelevicius e Valente a supporto dell’unica punta Arditi.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Marenco; Ercolano, Riccardi, De Ciancio, Lipani, Quieto; Cioffi, Sylla.

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Iob, Pacciardi, Marafini, Cancellieri; Candiano, Limonelli; Di Paolo, Gudelevicius, Valente; Arditi.

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