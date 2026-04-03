I biancocelesti a caccia del quarto successo consecutivo per avvicinarsi all'Atalanta, i Ducali chiamati a riscattare gli ultimi due KO e fare un passo importante verso la salvezza

Mattia Celio Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 13:16)

Dopo la sosta per la Nazionale, la Serie A torna ad essere protagonista del fine settimana. Per i club comincia il rush finale. Si riparte domani con tre partite, l'ultima delle quali sarà la sfida dell'Olimpico tra Lazio-Parma, in programma alle 20:45. Biancocelesti a caccia della quarta vittoria di fila per accendere qualche speranza per un posto in Europa, Ducali obbligati a riscattare i due KO negli ultimi due turni e allungare il divario dal terz'ultimo posto. All'andata finì 1-0 per i capitolini con rete di Noslin nonostante la doppia inferiorità numerica.

Lazio-Parma, dove vedere la partita — La partita di Serie A tra Lazio e Parma sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta tramite l'app fruibile su smart tv oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box. Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento sarà Sky Sport (canale 251). La partita sarà visibile in streaming su NOW. Per chi è abbonato basterà inserire le credenziali, in caso contrario dovrà prima creare un proprio account.

Lazio-Parma, come arrivano alla partita i due club — La Lazio sembra aver ritrovato un pò di entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive contro Sassuolo, Milan e Bologna. 9 punti che hanno riacceso una piccola speranza nella lotta per un posto in Europa. Ultimo posto, occupato dall'Atalanta, è ora distante 7 lunghezze. Nonostante gli evidenti segnali di ripresa, domani sera si prospetta nuovamente un Olimpico deserto a causa della protesta della tifoseria biancoceleste che ormai va avanti da due mesi. Un successo porterebbe i biancoceleste ad ottenere la quarta vittoria di fila, traguardo che manca da un anno e mezzo quando con Marco Baroni in panchina le vittorie di fila furono ben 5.

Dopo i tre successi di fila contro Bologna, Verona e Milan, il Parma ha accusato un evidente calo di rendimento. Nelle ultime 4 partite, gli emiliani hanno ottenuto solo 2 punti e, inoltre, sono reduci dalle due sconfitte di fila contro Torino e Cremonese. Quest'ultima ha provocato molta tensione tra la tifoseria gialloblu e la società e adesso serve una reazione. La situazione in classifica al momento non è preoccupante, ma un eventuale successo porterebbe i Ducali a 10 punti dal terz'ultimo posto. Una buona distanza di sicurezza per una salvezza tranquilla.

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Probabili formazioni Lazio-Parma — Dopo il grande spavento, Maurizio Sarri recupera Motta, rientrato in anticipo dal ritiro dell'U21. Gila in forte dubbio, pronto Provstgaard. Stesso discorso vale per Basic ma che difficilmente sarà presente domani sera o almeno il tecnico toscano non vorrà rischiarlo. Possibile rientro per Cataldi. Il Parma deve rinunciare allo squalificato Troilo, mentre in porta resta il ballottaggio Suzuki-Corvi. Bernabé ancora in dubbio, mentre Ondrejka e Nicolussi Caviglia si giocano una maglia da titolare.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ondrejka, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta