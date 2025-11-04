Scontro al vertice nella LBA. Mercoledì 5 novembre alle 18:30 scende in campo il meglio della LBA con un intensissimo scontro tra le prime della classe. Da un lato l'Olimpia Milano, al quarto posto e reduce da quattro vittorie di fila, dall'altro Brescia che ha soltanto recentemente rimediato la prima sconfitta stagionale. Non perdere il big match: guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
LBA, Brescia- Olimpia Milano: diretta tv e streaming live del match
Brescia- Olimpia Milano, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Brescia- Olimpia Milano ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket italiano in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
L'Olimpia Milano si presenta alla sfida non solo con un record particolarmente positivo, ma dopo una vittoria schiacciante contro la Reggiana. Il match, infatti, è terminato 61-93, una differenza di punti che lascia intendere l'enorme potenziale offensivo e difensivo del club lombardo. Stavolta però a presentarsi a canestro sarà un'altrettanta formazione dalle grandi doti offensive, il Brescia, capace di segnare 104 punti nella penultima gara disputata contro Cantù. Alla sfida, però, il Brescia si presenta con una sconfitta subita per mano del Trapani.
I probabili quintetti di Brescia- Olimpia Milano—
Per una sfida al vertice non c'è dubbio che i coach schiereranno i quintetti che hanno portato le squadre a questa posizione in classifica. In un big match, infatti, non c'è spazio per sperimentare e cercare jolly dalla panchina, si procede nel segno della continuità.
Brescia: Rivers, Ndour, Bilan, Della Valle, Ivanovic.
Olimpia Milano: Shielda, Ricci, Booker, Ellis, Bolmaro.
Non perdere Brescia- Olimpia Milano, tra le sfide più avvincenti della serata di Eurolega, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
