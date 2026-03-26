Dove vedere Brescia-Reggiana in diretta TV e streaming live

La LBA ritorna e propone questo weekend un match affascinante, che vedrà sul parquet Brescia e Reggiana. Il match, che si terrà al PalaBigi , è in programma alle 19:00 di domenica 29 marzo. Per scoprire come non perdere la partita, continua a leggere l'articolo e non perderti la diretta o lo streaming.

Il big match tra Brescia e Reggiana è tra i più delicati in chiave playoff. Il club lombardo si presenta alla sfida al secondo posto in classifica, alle spalle soltanto della Virtus Bologna. Nello specifico, il Brescia ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate e di queste, due di fila ai danni di Cremona e Trento. La Reggiana invece non ha ancora il pass per i playoff tra le mani, dato che è settima ed alle spalle ci sono Trento e Varese, ma anche Udine, che daranno il tutto per tutto fino e alla fine. La Reggiana, però, sembra in questo momento inarrestabile dato che ha risposto alle ultime cinque partite con grande ritmo e intensità, inanellando cinque vittorie. Nessuna squadra in LBA vanta una striscia così lunga, il che rende la Reggiana la grande favorita della sfida, nonostante la classifica suggerisca una vittoria del Brescia.