Non perdere la prossima sfida di LBA tra Cantù e Venezia: scopri come seguire la diciassettesima giornata di campionato

Lorenzo Maria Napolitano 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 20:02)

Il calendario di LBA, giunti alla diciassettesima giornata, offre diverse partite interessanti e avvincenti. Tra queste, c'è senz'altro quella tra Cantù e Venezia, che si terrà al PalaFitLineDesio sabato 31 gennaio alle 20:00. Le due squadre lottano per obiettivi profondamente diversi: i padroni di casa hanno rialzato la testa nell'ultimo match, dopo una serie di risultati difficili e provano ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Venezia, invece, compete in alta classifica con 22 punti ed un solido quarto posto tra le mani. Scopri dove guardare Cantù-Venezia in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Al quattordicesimo posto con quattro vittorie, Cantù ha interrotto la sua striscia negativa di quattro vittorie di fila vincendo la partita contro la Reggiana 78-79. Un risultato che quindi inverte un trend e può dare segnali positivi in tutto l'ambiente verso una seconda metà di stagione più soddisfacente. Venezia, però, vanta un roster più attrezzato e rimane favorita per questa partita: con 22 punti, ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui l'ultima contro Varese per 106-94.

Dove vedere Cantù-Venezia in diretta TV e streaming live — Cantù-Venezia sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: con un deposito minimo di 10 euro, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.