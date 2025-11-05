Cremona-Trento, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di LBA

Lorenzo Maria Napolitano 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 20:46)

Uno dei match più avvincenti che propone il calendario di LBA è quello tra Cremona e Trento. La partita si giocherà domani, 6 novembre, alle 20:45 e metterà di fronte due squadre con lo stesso record (3-2). La partita, quindi, profuma già di scontro diretto per le zone alte della classifica dato che parliamo della sesta e della settimana della classe. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — Il Trento si presenta alla sfida con buoni risultati strappati nelle ultime partite. Ha battuto il Panionios in Eurocup (91-87) martedì 28 ottobre e anche il Lietkabelis (78-74). L’ultima partita in Italia, però, è terminata con una sconfitta per mano della Virtus Bologna, riuscita a mettere a segno ben 102 punti contro gli 82 incassati. L’ultima vittoria in Italia risale al 25 ottobre, in occasione della vittoria contro Varese (74-85).

Cremona invece non ha impegni europei e pertanto possiamo prendere in considerazione solo le ultime sfide di Lba. Al match i lombardi si presentano con una sconfitta, dato che hanno perso l’ultima partita contro Cantù (91-83). Prima di questo risultato però aveva strappato due vittorie di fila, di cui una contro la Virtus (69-86).

I probabili quintetti di Cremona-Trento — Dunque il momento di forma delle due squadre è simile: sono squadre forti, determinante e che venderanno cara la pelle in questa sfida sicuramente delicata. In occasioni del genere, non c’è dubbio che vedremmo i quintetti di partenza senza alcuna modifica rispetto alle ultime uscite.

Cremona: N’diaye, Willis, Veronesi, Durham, Anigbogu.

Trento: Jones, Aldridge, Steward, Jogela, Mawugbe.

