LBA, Trapani-Brescia: diretta tv e streaming live del match

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre - 17:00

Scende in campo la capolista della LBA: Brescia. Domani, 2 novembre, alle 17:00 la squadra lombarda sarà ospite del Trapani e cercherà la sua quinta vittoria nelle ultime cinque partite. Sarà un match da non perdere non solo perché c'è la migliore della classe, ma anche perché Trapani ha le qualità per mettere uno sgambetto che sbloccherebbe la classifica nei piani più alti. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — Trapani sta portando avanti un'ottima stagione, ma la classifica non rispecchia il reale andamento della squadra dato che è stata colpita da una sanzione di -4 punti in classifica. Su quattro partite, infatti, ne ha vinte ben tre e ne ha persa una, con questi risultati potrebbe senz'altro vantare una posizione tra le prime sei, ed invece si trova ad inseguire dall'undicesimo posto.

Brescia invece guarda tutti dall'alto. Non ha mai perso una partita da quando è iniziato il campionato di LBA e ha raccolto quattro vittorie in quattro partite: a cadere sotto i suoi colpi sono stati, al momento, Treviso, Trento, Udine e Cantù. Contro Trapani ci aspettiamo una partita ad alta intensità e, molto probabilmente, sarà proprio la squadra lombarda a partire come favorita.

I probabili quintetti di Trapani-Brescia — Brescia ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, senza mai sbagliare una partita. Ragion per cui sarà molto difficile vedere sul parquet un quintetto diverso rispetto a quello dell'ultima apparizione, dato che parliamo di quello che sostanzialmente è uno scontro al vertice. Anche Trapani, d'altronde, non dovrebbe apportare significativi cambiamenti al quintetto di partenza.

Trapani: Alibegovic, Petrucelli, Aboua, Allen, Ford.

Brescia: Rivers, Ndour, Bilan, Ivanovic, Della Valle.

