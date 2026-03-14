Le Havre-Lione: probabili formazioni e diretta live del match di Ligue1

Le Havre-Lione: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Ligue 1 in tv e streaming domenica 15 marzo 2026.

Stefano Sorce 14 marzo - 16:41

La 26ª giornata di Ligue 1 propone la sfida tra Le Havre-Lione, in programma domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:15 allo Stade Océane. Un confronto importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, mentre i lionesi vogliono difendere il quarto posto e rimanere in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

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Dove vedere Le Havre-Lione in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

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Il momento delle due squadre — Il Le Havre sta attraversando un periodo complicato. La squadra allenata da Didier Digard arriva alla partita dopo tre sconfitte consecutive in campionato contro Nantes, PSG e Brest, senza riuscire a segnare neanche un gol. Nonostante questo momento difficile, il club normanno mantiene ancora un margine relativamente rassicurante sulla zona retrocessione, con sette punti di vantaggio sulla terzultima posizione.

Il Lione, invece, occupa attualmente il quarto posto con 46 punti, ma nelle ultime settimane ha rallentato il proprio passo. La squadra guidata da Paulo Fonseca ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, dopo le sconfitte contro Strasburgo e Marsiglia e il pareggio interno contro il Paris FC. Con diverse squadre alle spalle pronte ad avvicinarsi alla zona Champions, i lionesi hanno bisogno di tornare rapidamente alla vittoria.

Probabili formazioni di Le Havre-Lione — Il Le Havre dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, con Diaw tra i pali e la difesa composta da Arouna Sanganté, Zagadou, Seko e Zouaoui. A centrocampo agiranno Ebonog, Gourna-Douath e Ndiaye, mentre il tridente offensivo sarà formato da Soumaré, Quetant e Boufal.

Il Lione dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. In porta Greif, con Hateboer, Niakhaté, Tagliafico e Abner a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Morton, Tessmann e Nartey, mentre in attacco agiranno Endrick, Yaremchuk e Tolisso.

Le Havre (4-3-3): Diaw; A. Sanganté, S. Zagadou, Seko, Zouaoui; Ebonog, Gourna-Douath, R. Ndiaye; Soumaré, Quetant, Boufal.

Olympique Lione (4-3-3): Greif; Hateboer, M. Niakhaté, Tagliafico, Abner; Morton, Tessmann, Nartey; Endrick, Yaremchuk, Tolisso.

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