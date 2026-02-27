Dove vedere Le Havre-Psg in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Le Havre-Psg: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 20:46)

Sabato 28 febbraio, alle ore 20:45, allo Stade Océan va in scena la sfida valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 tra Le Havre e Paris Saint-Germain. Un match importante per la corsa al titolo, con la capolista chiamata a difendere il primato in classifica.

Il momento delle due squadre — Il Paris Saint-Germain arriva all’appuntamento da primo della classe, nel pieno della lotta con il Lens per la vetta del campionato. La squadra guidata da Luis Enrique è reduce dal convincente 3-0 contro il Metz, successo che ha permesso ai parigini di approfittare del passo falso del Lens contro il AS Monaco. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, il PSG sta dimostrando solidità, qualità offensiva e grande continuità di rendimento, confermandosi come la principale candidata al titolo.

Il Le Havre, invece, occupa il tredicesimo posto in classifica e vive un momento meno brillante. Nelle ultime cinque giornate sono arrivate soltanto due vittorie, un rendimento che non consente alla squadra di allontanarsi definitivamente dalla zona medio-bassa della graduatoria. Servirà una prestazione di grande attenzione difensiva e intensità per provare a mettere in difficoltà la capolista.

Le probabili formazioni di Le Havre-Psg — Il Le Havre scende in campo con un centrocampo folto e due punte, Soumare e Boufal. Il Paris Saint-Germain di Enrique, invece, risponde con il solito 4-3-3: il tridente dovrebbe essere formato da Doue, Ramos e Barcola.

LE HAVRE (3-5-2): Diaw; Pembele, Doucoure, Lloris; Nego, Kechta, Gourna-Douath, Ndiaye, Zouaoui; Soumare, Boufal. All. Didier Digard

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Kang-in, Zaire-Emery, Vitinha; Doue, Ramos, Barcola. All. Luis Enrique