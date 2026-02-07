Il Girone di Ligue 1 propone una sfida di metà classifica allo stadio Océane, dove domenica 8 febbraio alle ore 17:15 scenderanno in campo Le Havre e Strasburgo. I padroni di casa, quindicesimi con 20 punti, cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti, settimi a quota 30, vogliono consolidare la loro posizione nella parte alta della graduatoria. Una gara in cui equilibrio e gestione dei momenti chiave saranno determinanti.
streaming
Le Havre-Strasburgo, formazioni e streaming gratis: la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Le Havre-Strasburgo in streaming gratis:
Dove vedere Le Havre-Strasburgo in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita Le Havre-Strasburgo è visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Le Havre, quindicesimo con 20 punti, sta cercando continuità per migliorare una stagione fin qui complicata. La squadra di Didier Digard punta su solidità difensiva e compattezza a centrocampo, cercando di limitare gli spazi agli avversari e di sfruttare al meglio le ripartenze.
Lo Strasburgo, settimo con 30 punti, arriva con maggiore fiducia. La formazione di Liam Rosenior può contare su un equilibrio tra reparto offensivo e difensivo, con la capacità di costruire gioco sugli esterni e di mettere in difficoltà le difese avversarie.
Le probabili formazioni di Le Havre-Strasburgo—
Il Le Havre dovrebbe affidarsi al 4-4-2, un modulo pensato per coprire bene la linea difensiva e gestire il ritmo della gara, con centrocampo compatto e attacco pronto a sfruttare le occasioni.
Lo Strasburgo risponde con il 3-4-1-2, schema che permette ampiezza e superiorità numerica a centrocampo, lasciando libertà agli inserimenti offensivi dei due attaccanti centrali.
Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard
Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior
Per seguire lo streaming gratis di Le Havre-Strasburgo è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA