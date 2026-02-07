derbyderbyderby streaming Le Havre-Strasburgo, formazioni e streaming gratis: la diretta tv live

Le Havre-Strasburgo, formazioni e streaming gratis: la diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Le Havre-Strasburgo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone di Ligue 1 propone una sfida di metà classifica allo stadio Océane, dove domenica 8 febbraio alle ore 17:15 scenderanno in campo Le Havre e Strasburgo. I padroni di casa, quindicesimi con 20 punti, cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti, settimi a quota 30, vogliono consolidare la loro posizione nella parte alta della graduatoria. Una gara in cui equilibrio e gestione dei momenti chiave saranno determinanti.

    —  

    Il Le Havre, quindicesimo con 20 punti, sta cercando continuità per migliorare una stagione fin qui complicata. La squadra di Didier Digard punta su solidità difensiva e compattezza a centrocampo, cercando di limitare gli spazi agli avversari e di sfruttare al meglio le ripartenze.

    Lo Strasburgo, settimo con 30 punti, arriva con maggiore fiducia. La formazione di Liam Rosenior può contare su un equilibrio tra reparto offensivo e difensivo, con la capacità di costruire gioco sugli esterni e di mettere in difficoltà le difese avversarie.

    Le probabili formazioni di Le Havre-Strasburgo

    —  

    Il Le Havre dovrebbe affidarsi al 4-4-2, un modulo pensato per coprire bene la linea difensiva e gestire il ritmo della gara, con centrocampo compatto e attacco pronto a sfruttare le occasioni.

    Lo Strasburgo risponde con il 3-4-1-2, schema che permette ampiezza e superiorità numerica a centrocampo, lasciando libertà agli inserimenti offensivi dei due attaccanti centrali.

    Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard

    Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior

