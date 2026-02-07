Lo streaming gratis della gara di campionato Le Havre-Strasburgo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 11:16)

Il Girone di Ligue 1 propone una sfida di metà classifica allo stadio Océane, dove domenica 8 febbraio alle ore 17:15 scenderanno in campo Le Havre e Strasburgo. I padroni di casa, quindicesimi con 20 punti, cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti, settimi a quota 30, vogliono consolidare la loro posizione nella parte alta della graduatoria. Una gara in cui equilibrio e gestione dei momenti chiave saranno determinanti.

Hai tre possibilità per guardare Le Havre-Strasburgo in streaming gratis:

Dove vedere Le Havre-Strasburgo in diretta TV e in streaming LIVE — La partita Le Havre-Strasburgo è visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Il momento delle due squadre — Il Le Havre, quindicesimo con 20 punti, sta cercando continuità per migliorare una stagione fin qui complicata. La squadra di Didier Digard punta su solidità difensiva e compattezza a centrocampo, cercando di limitare gli spazi agli avversari e di sfruttare al meglio le ripartenze.

Lo Strasburgo, settimo con 30 punti, arriva con maggiore fiducia. La formazione di Liam Rosenior può contare su un equilibrio tra reparto offensivo e difensivo, con la capacità di costruire gioco sugli esterni e di mettere in difficoltà le difese avversarie.

Le probabili formazioni di Le Havre-Strasburgo — Il Le Havre dovrebbe affidarsi al 4-4-2, un modulo pensato per coprire bene la linea difensiva e gestire il ritmo della gara, con centrocampo compatto e attacco pronto a sfruttare le occasioni.

Lo Strasburgo risponde con il 3-4-1-2, schema che permette ampiezza e superiorità numerica a centrocampo, lasciando libertà agli inserimenti offensivi dei due attaccanti centrali.

Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard

Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior