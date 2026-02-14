La Ligue 1 mette di fronte Le Havre e Tolosa domenica 15 febbraio alle ore 15:00. Sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa sono tredicesimi con 23 punti e cercano continuità per tenersi lontani dalla zona calda, mentre il Tolosa, ottavo a quota 30, punta a rimanere agganciato al treno europeo. Gara che promette equilibrio, ritmo e duelli intensi sulle corsie laterali.
La diretta streaming
Le Havre-Tolosa streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Le Havre-Tolosa in streaming gratis:
Dove vedere Le Havre-Tolosa in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Dopo l’accesso al proprio conto è possibile seguire l’evento dal palinsesto live senza costi aggiuntivi, con conto attivo o una giocata effettuata. Oltre alla diretta, sono disponibili statistiche e quote aggiornate in tempo reale.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Le Havre, tredicesimo con 23 punti, sta costruendo la propria salvezza soprattutto in casa. La squadra di Didier Digard predilige un calcio ordinato, con due punte fisiche e un centrocampo chiamato a fare filtro e ripartenza rapida.
Il Tolosa, ottavo a 30 punti, arriva con maggiore serenità di classifica. La formazione di Carles Martinez gioca con qualità tra le linee e sfrutta molto il movimento dei tre uomini offensivi, cercando di controllare il ritmo e colpire con inserimenti continui.
Le probabili formazioni di Le Havre-Tolosa—
Il Le Havre dovrebbe confermare il 4-4-2, puntando su compattezza difensiva e gioco diretto, con attenzione alle seconde palle e alle corsie esterne.
Il Tolosa risponde con il 3-4-2-1, sistema che garantisce superiorità a centrocampo e libertà di movimento ai trequartisti alle spalle della punta.
Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard
Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez
