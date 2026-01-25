Lo streaming gratis della gara di campionato Le Mans-Dunkerque: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 10:16)

La Ligue 2 francese propone una sfida di alta classifica allo stadio Marie-Marvingt, dove Le Mans e Dunkerque si affrontano lunedì 26 gennaio alle ore 20:45. Match delicatissimo in chiave playoff, con le due squadre separate da un solo punto e entrambe pienamente coinvolte nella corsa alle posizioni che contano.

Hai tre possibilità per guardare Le Mans-Dunkerque in streaming gratis:

Dove vedere Le Mans-Dunkerque in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’incontro live e di accedere all’intero palinsesto con statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

Cercare “Le Mans-Dunkerque” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Le Mans, sesto a 32 punti, sta vivendo una stagione positiva e continua a stazionare stabilmente nella zona playoff. La squadra di Patrick Videira ha trovato equilibrio e solidità, soprattutto nelle gare interne, dove riesce spesso a imporre ritmo e intensità.

Il Dunkerque, quarto a 33 punti, arriva a questa sfida con grande fiducia e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle prime cinque. Il gruppo guidato da Albert Sanchez si distingue per organizzazione tattica e continuità di rendimento, caratteristiche che lo rendono una delle formazioni più affidabili del campionato.

Le probabili formazioni di Le Mans-Dunkerque — Il Le Mans dovrebbe schierarsi con una difesa a cinque, scegliendo il 5-3-2 per garantire copertura e compattezza, puntando poi sulle ripartenze. Il Dunkerque risponde con il 4-1-4-1, modulo che privilegia il controllo del centrocampo e l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Le Mans (5-3-2): Kocik, Buades, Eyoum, Yohou, Cossier, Mfomo, Robin, Lauray, Rossignol, Guillaume, Harhouz. Allenatore: Patrick Videira

Dunkerque (4-1-4-1): Niflore, Linguet, Sasso, Kondo, Georgen, Diongu, Yassine, Sekongo, Bardeli, Essimi, Robinet. Allenatore: Albert Sanchez