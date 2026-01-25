La Ligue 2 francese propone una sfida di alta classifica allo stadio Marie-Marvingt, dove Le Mans e Dunkerque si affrontano lunedì 26 gennaio alle ore 20:45. Match delicatissimo in chiave playoff, con le due squadre separate da un solo punto e entrambe pienamente coinvolte nella corsa alle posizioni che contano.
La diretta streaming
Le Mans-Dunkerque streaming gratis: dove vedere la Ligue 2 in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Le Mans-Dunkerque in streaming gratis:
Dove vedere Le Mans-Dunkerque in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’incontro live e di accedere all’intero palinsesto con statistiche aggiornate in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Le Mans, sesto a 32 punti, sta vivendo una stagione positiva e continua a stazionare stabilmente nella zona playoff. La squadra di Patrick Videira ha trovato equilibrio e solidità, soprattutto nelle gare interne, dove riesce spesso a imporre ritmo e intensità.
Il Dunkerque, quarto a 33 punti, arriva a questa sfida con grande fiducia e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle prime cinque. Il gruppo guidato da Albert Sanchez si distingue per organizzazione tattica e continuità di rendimento, caratteristiche che lo rendono una delle formazioni più affidabili del campionato.
Le probabili formazioni di Le Mans-Dunkerque—
Il Le Mans dovrebbe schierarsi con una difesa a cinque, scegliendo il 5-3-2 per garantire copertura e compattezza, puntando poi sulle ripartenze. Il Dunkerque risponde con il 4-1-4-1, modulo che privilegia il controllo del centrocampo e l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva.
Le Mans (5-3-2): Kocik, Buades, Eyoum, Yohou, Cossier, Mfomo, Robin, Lauray, Rossignol, Guillaume, Harhouz. Allenatore: Patrick Videira
Dunkerque (4-1-4-1): Niflore, Linguet, Sasso, Kondo, Georgen, Diongu, Yassine, Sekongo, Bardeli, Essimi, Robinet. Allenatore: Albert Sanchez
