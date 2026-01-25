derbyderbyderby streaming Le Mans-Dunkerque streaming gratis: dove vedere la Ligue 2 in diretta tv live

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Le Mans-Dunkerque: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

La Ligue 2 francese propone una sfida di alta classifica allo stadio Marie-Marvingt, dove Le Mans e Dunkerque si affrontano lunedì 26 gennaio alle ore 20:45. Match delicatissimo in chiave playoff, con le due squadre separate da un solo punto e entrambe pienamente coinvolte nella corsa alle posizioni che contano.

Hai tre possibilità per guardare Le Mans-Dunkerque in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LE MANS-DUNKERQUE SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI LE MANS-DUNKERQUE SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI LE MANS-DUNKERQUE SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Le Mans-Dunkerque in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’incontro live e di accedere all’intero palinsesto con statistiche aggiornate in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

  • Cercare “Le Mans-Dunkerque” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Le Mans, sesto a 32 punti, sta vivendo una stagione positiva e continua a stazionare stabilmente nella zona playoff. La squadra di Patrick Videira ha trovato equilibrio e solidità, soprattutto nelle gare interne, dove riesce spesso a imporre ritmo e intensità.

    Il Dunkerque, quarto a 33 punti, arriva a questa sfida con grande fiducia e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle prime cinque. Il gruppo guidato da Albert Sanchez si distingue per organizzazione tattica e continuità di rendimento, caratteristiche che lo rendono una delle formazioni più affidabili del campionato.

    Le probabili formazioni di Le Mans-Dunkerque

    Il Le Mans dovrebbe schierarsi con una difesa a cinque, scegliendo il 5-3-2 per garantire copertura e compattezza, puntando poi sulle ripartenze. Il Dunkerque risponde con il 4-1-4-1, modulo che privilegia il controllo del centrocampo e l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

    Le Mans (5-3-2): Kocik, Buades, Eyoum, Yohou, Cossier, Mfomo, Robin, Lauray, Rossignol, Guillaume, Harhouz. Allenatore: Patrick Videira

    Dunkerque (4-1-4-1): Niflore, Linguet, Sasso, Kondo, Georgen, Diongu, Yassine, Sekongo, Bardeli, Essimi, Robinet. Allenatore: Albert Sanchez

