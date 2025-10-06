Le Mans-Parigi: diretta TV e streaming LIVE del match

Grande classica del basket francese, dove tutti i pronostici sono aperti a sorprese

Michele Massa 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 14:28)

Il momento delle due squadre — Quali soluzioni tattiche possono essere adottate per contrastare una difesa a zona? Le Mans Sarthe Basket e Paris Basketball avranno l’occasione di mostrarci le loro strategie offensive nel match in programma il 6 ottobre alle ore 20:00, valido per il campionato di Basketball League Pro A. I favori del pronostico pendono dalla parte del Paris Basketball, squadra considerata favorita alla vigilia.

Analizzando i precedenti ufficiali tra le due formazioni, emergono dati interessanti. Sono stati disputati 10 incontri; Le vittorie sono equamente divise: 5 successi per Le Mans Sarthe Basket e 5 per Paris Basketball (inclusi eventuali tempi supplementari), la squadra di casa registra una media di 85.5 punti a partita, mentre gli ospiti si attestano su una media di 91.7 puntiIl punteggio medio complessivo delle partite è di 177.2 punti.

L’ultimo scontro diretto si è disputato il 20 settembre 2025 sul parquet di Le Mans, dove i padroni di casa hanno ceduto di misura con il punteggio di 87-90. Una sfida equilibrata, che lascia presagire un altro incontro combattuto.