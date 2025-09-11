Tornano l'emozioni della Ligue 2. Venerdì alle ore 20:00 andrà in scena la sfida tra Le Mans-Rodez. Una partita fondamentale per capire le reali intenzioni delle due squadre che attualmente occupano la zona centrale di classifica dopo le prime quattro giornate di campionato francese.
Le Mans-Rodez: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Scopriamo dove vedere il match tra Le Mans-Rodez in programma venerdì 12 settembre alle ore 20.00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Basterà cliccare sul link antecedente per potersi godere tutte l'emozioni della Ligue 2 e non solo.
Il momento delle due squadre—
Il Le Mans ha bisogno di trovare continuità. Sono quattro i punti in classifica, ma i padroni di casa arrivano da due sconfitte contro Reims e Montpellier intervallate dalla vittoria contro il Bastia (1-0). Bisognerà però ritrovare il successo per continuare ad inseguire il treno che porta verso le prime posizioni, che complice un campionato per ora molto combattuto, non è molto lontano, anzi.
A cinque punti in classifica, anche il Rodez (attualmente undicesimo) vuole dare una scossa al proprio campionato. Dopo il duro 4-0 contro il St. Etienne, sono arrivati quattro punti che hanno rilanciato la squadra verso la zona centrale. Per gli ospiti servirà però continuare a fare risultati, in una sfida che però sarà tutt'altro che semplice, anche per colpa dei valori in campo.
Le probabili formazioni di Le Mans-Rodez—
LE MANS (3-5-2): Kocik, Mouen, Yohou, Voyer: Quarshie, Robin, Vercruysse, Calodat, Ribelin; Rabillard, Gueye.
RODEZ (5-3-2): Braat, Issanchou, Houilliez, Magnin, Lipinski, L.Evans; Trouillet, Mendes Correia, Joly, Arconte, Nagera.
