Lecce-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Gianmarco Inguscio Collaboratore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 16:02)

Al Via Del Mare andrà in scena Lecce-Inter. Il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A è in programma sabato 21 febbraio alle ore 18:00. I salentini arrivano da due vittorie consecutive con Udinese e Cagliari e proveranno a dare del filo da torcere a un Inter ancora frastornata dalla sconfitta nella trasferta di Champions e soprattutto, privi del capitano Lautaro. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Lecce-Inter, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre — Il Lecce occupa il diciassettesimo posto in classifica, grazie ai 24 punti conquistati nelle venticinque giornate disputate. La lotta alla salvezza chiama in causa diverse squadre, con Fiorentina, Pisa e Verona appena alle spalle dei giallorossi che distano tre lunghezze dai viola. Poi, Cremonese e Genoa precedono il Lecce, ma con i medesimi punti. Quindi, tutto è ancora da decidere e la sfida interna contro l'Inter potrebbe diventare una sfida allettante per la formazione di Di Francesco che arriva dai successi con Udinese e Cagliari. Un ipotetica vittoria, segnerebbe un record stagionale: tre vittorie di fila per il Lecce.

L'Inter invece, fatta eccezione per il primo turno valido per i playoff di Champions, perso in casa del Bodo/Glimt, arriva da sei vittorie consecutive nelle ultime partite di campionato. La squadra di Cristian Chivu detiene il primato della classifica in solitaria, forte dei 61 punti collezionati nelle venticinque partite stagionali. Alle spalle, si trova il Milan distante sette lunghezze, mentre Napoli e Roma sono più lontane, rispettivamente a undici e quattordici punti di distacco. Pertanto, lo scudetto a Milano, sponda Inter, sembra piuttosto alla portata, ma per Esposito e compagni sarà vietato abbassare la guardia.

Probabili formazioni di Lecce-Inter — Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu