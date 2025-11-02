Lecco-Arzignano: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in streaming

Lecco-Arzignano in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 02:35)

Domenica 2 novembre 2025, alle 20:30, allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, il Calcio Lecco 1912 ospita l’Arzignano Valchiampo per la 12ª giornata del Girone A di Serie C. Due squadre con percorsi differenti: il Lecco sogna la promozione, mentre l’Arzignano lotta per uscire dalla zona calda della classifica. Una sfida che promette intensità, tattica e voglia di riscatto. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone A) Lecco-Arzignano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Lecco-Arzignano: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming — LECCO ARZIGNANO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Lecco-Arzignano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Lecco e Arzignano.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Lecco-Arzignano” nella sezione Live Streaming.

Qui Lecco — Il Lecco si presenta al match con il morale alto e un andamento solido. Terzo in classifica con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), il gruppo di Federico Valente è tra i più costanti del campionato. Difesa granitica — appena 6 gol subiti — e grande equilibrio in mezzo al campo hanno permesso ai blucelesti di restare a contatto con le prime posizioni.

Tra le mura amiche, il rendimento resta positivo: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Lecco punterà sulla propria organizzazione di gioco e sull’efficacia del reparto offensivo per consolidare la posizione playoff e, magari, accorciare su Vicenza e Union Brescia.

Qui Arzignano — Per l’Arzignano Valchiampo, la situazione è più complicata. I veneti occupano la 16ª posizione con soli 9 punti e un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Le difficoltà principali arrivano in trasferta, dove la squadra di Giuseppe Bianchini ha raccolto appena 4 punti su 15 disponibili.

Il recente successo contro il Forlì ha dato un’iniezione di fiducia, ma servirà ben altro per strappare punti a un Lecco in piena corsa. La fragilità difensiva (15 reti al passivo) rimane la principale preoccupazione, e la squadra dovrà trovare compattezza e coraggio per contenere la pressione bluceleste.

Lecco-Arzignano, probabili formazioni — LECCO (3-5-2): Furlan, Tanco, Battistini, Romani, Pellegrino, Metlika, Zanellato, Kritta, Galeandro, Alaoui, Sipos. Allenatore: Federico Valente.

ARZIGNANO (3-5-2): Manfrin, Boccia, Coppola, Boffelli, Cariolato, Lakti, Bianchi, Chiarello, Bernardi, Nanni, Mattioli. Allenatore: Giuseppe Bianchini.

Non perderti la Serie C: segui LIVE Lecco-Arzignano, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.