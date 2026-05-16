L’aria delle grandi occasioni, il rumore di uno stadio che si accende lentamente e due squadre che sentono il profumo di qualcosa di enorme. Domenica 17 maggio alle ore 20:45, Lecco e Catania si ritroveranno una davanti all’altra nel primo capitolo di una sfida playoff che promette tensione, qualità e nervi scoperti. Da una parte i blucelesti, già rodati dalla battaglia dei turni precedenti. Dall’altra un Catania che entra adesso nella corsa promozione con tutto il peso delle proprie ambizioni. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LECCO-CATANIA CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Lecco-Catania in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Lecco arriva a questa gara trascinato dall’entusiasmo di chi ha già imparato a sopravvivere dentro i playoff. La squadra di Valente ha superato sia la Giana Erminio sia la Pianese, dimostrando maturità, spirito di sacrificio e una crescente fiducia nei propri mezzi. Nelle ultime settimane i lombardi hanno costruito la propria forza soprattutto sull’intensità emotiva, sulla compattezza del gruppo e sulla capacità di restare dentro le partite anche nei momenti più sporchi e difficili. Il Rigamonti-Ceppi si prepara a spingere il Lecco in una notte che potrebbe diventare una delle più importanti della stagione, con la sensazione che il fattore ambientale possa davvero incidere sulla partita.

Il Catania, invece, arriva ai playoff nazionali dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone, risultato che ha permesso agli etnei di preparare con maggiore calma e lucidità questo appuntamento. La squadra di Toscano possiede qualità offensive importanti, esperienza e giocatori capaci di accendersi improvvisamente negli ultimi trenta metri. Allo stesso tempo, però, dovrà dimostrare di riuscire ad entrare subito nel clima feroce della postseason contro un avversario già mentalmente immerso nella tensione playoff. I siciliani sanno di avere pressione addosso, ma anche la convinzione di poter andare lontano grazie alla profondità della rosa e alla qualità del proprio impianto di gioco.

Le probabili formazioni di Lecco-Catania

Il Lecco dovrebbe confermare il 3-5-2, con una squadra aggressiva sulle corsie e pronta a lavorare molto sulle seconde palle. Valente sembra intenzionato a dare continuità all’assetto che ha permesso ai blucelesti di superare i primi due turni playoff, affidandosi alla corsa degli esterni e alla mobilità del reparto offensivo.

Il Catania dovrebbe invece schierarsi con il 3-4-2-1. Toscano punta sulla fantasia di D’Ausilio e Cicerelli alle spalle di Forte, con l’obiettivo di creare superiorità tecnica tra le linee e sfruttare gli spazi concessi dalla difesa lombarda.

Lecco (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Zanellato, Mallamo, Metlika, Kritta; Konate, Kritta.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Pieraccini; Raimo, Jimenez, Di Noia, Celli; D'Ausilio, Cicerelli; Forte.

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