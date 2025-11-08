Novara-Lecco in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 09:57)

Domenica 9 novembre 2025, ore 17:30: il Girone A di Serie C accende i riflettori su un confronto dal profumo d’altri tempi. Il Novara, dopo una lunga serie di pareggi, cerca la scossa davanti al proprio pubblico per allontanare le ombre di una stagione complessa. Il Lecco, invece, arriva da protagonista, con la miglior difesa del girone e una fiducia che cresce giornata dopo giornata. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone A) Novara-Lecco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Novara-Lecco: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming — NOVARA LECCO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Novara-Lecco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Novara e Lecco.

Qui Novara — Il gruppo di Andrea Zanchetta vive una fase di equilibrio instabile: una sola vittoria in dodici giornate, ma ben nove pareggi che raccontano di una squadra difficile da battere, anche se ancora troppo timida sotto porta. Con soli 10 gol segnati, il problema principale resta la concretezza offensiva.

Tra le mura amiche, il Novara ha raccolto poco ma ha sempre mostrato solidità e compattezza, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi contro una big come il Lecco. Il pubblico azzurro chiede una scossa, e la sfida con i lombardi può essere la partita spartiacque della stagione.

Qui Lecco — Il Lecco di Federico Valente vola alto, trascinato da un attacco brillante e una difesa di ferro. Con 20 gol realizzati e solo 7 subiti, i blucelesti si confermano tra le squadre più complete e costanti del girone. In trasferta, i numeri sono ancora più impressionanti: zero sconfitte, con quattro vittorie e due pareggi che testimoniano una mentalità da grande.

Il tecnico Valente ha dato identità e carattere a una formazione che sa adattarsi a ogni avversario, alternando cinismo e spettacolo. Il Lecco arriva a Novara con l’obiettivo chiaro di continuare la corsa verso la vetta — ma dovrà fare i conti con un avversario che non ha più nulla da perdere.

Novara-Lecco, probabili formazioni — LECCO (3-5-2): Furlan, Tanco, Battistini, Romani, Pellegrino, Metlika, Zanellato, Kritta, Galeandro, Alaoui, Sipos. Allenatore: Federico Valente.

NOVARA (4-3-2-1): Boseggia, Dell'Erba, Khailoti, Bertoncini, Valdesi, Basso, Ranieri, Di Cosmo, Lanini, Donadio, Alberti. Allenatore: Andrea Zanchetta

Non perdere l'occasione di seguire Novara-Lecco in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C.