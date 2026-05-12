A Lecco quando arriva maggio l’aria cambia. Il lago diventa più silenzioso, le montagne sembrano ancora più vicine e il Rigamonti-Ceppi torna ad avere quell’atmosfera che qui conoscono bene: quella delle partite che possono lasciare un ricordo per anni. Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20:00, Lecco e Pianese si giocheranno l’accesso al Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C. E diciamolo chiaro, da queste parti certe emozioni non si dimenticano facilmente. Tre anni fa sembrava quasi impossibile ritrovare la Serie B, e invece quel sogno è diventato realtà. Per questo oggi a Lecco c’è ancora quella sensazione speciale: la sensazione che, quando il Rigamonti-Ceppi spinge davvero, tutto possa succedere. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LECCO-PIANESE CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA LECCO-PIANESE SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove vedere Espanyol-Bilbao in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento del Lecco

La squadra di Valente sa perfettamente quanto pesi questa partita. Il Lecco arriva con più esperienza in gare di questo tipo e soprattutto con un ambiente che conosce bene l’energia dei playoff. In casa i blucelesti proveranno subito a prendere il controllo emotivo della partita, sfruttando intensità e aggressività soprattutto sulle corsie laterali. Molto passerà anche dalla qualità di Mallamo e dalla capacità di Sipos e Konaté di attaccare la profondità.

Il momento della Pianese

La Pianese continua invece a vivere qualcosa di straordinario. Per il club toscano questa rappresenta una delle pagine più importanti della propria storia recente. La squadra di Birindelli ha dimostrato all’andata grande organizzazione e personalità, qualità che potrebbero renderla pericolosa anche in un ambiente caldo come Lecco. Servirà però una partita quasi perfetta dal punto di vista mentale e difensivo.

Probabili formazioni di Lecco-Pianese

Il Lecco dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Bonaiti alle spalle della coppia offensiva formata da Sipos e Konaté. Sulle fasce Urso e Kritta avranno il compito di dare spinta e ampiezza alla manovra.

La Pianese dovrebbe invece rispondere con un 3-5-2 molto compatto, cercando di limitare gli spazi centrali e sfruttare le ripartenze di Ianesi e Fabrizi.

Lecco (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metlika, Mallamo, Kritta; Bonaiti; Sipos, Konaté.

Pianese (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Ianesi, Fabrizi.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LECCO-PIANESE CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA LECCO-PIANESE SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA