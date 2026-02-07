derbyderbyderby streaming Lecco-Pro Vercelli diretta tv live: dove vedere la partita in streaming gratis

Serie C girone A
Lo streaming gratis della gara di campionato Lecco-Pro Vercelli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Lecco e Pro Vercelli, un confronto che mette in palio punti pesanti soprattutto per le ambizioni di alta classifica dei padroni di casa. Il Lecco è terzo con 45 punti e vuole continuare la corsa nelle zone nobili, mentre la Pro Vercelli, undicesima a quota 32, cerca continuità per avvicinarsi all’area playoff.

Hai tre possibilità per guardare Lecco-Pro Vercelli in streaming gratis:

Dove vedere Lecco-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita Lecco-Pro Vercelli è disponibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un conto attivo

  • CercareLecco-Pro Vercelli nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Lecco, terzo con 45 punti, attraversa una fase positiva e punta a sfruttare il fattore campo per restare agganciato alla vetta. La squadra di Federico Valente si affida a un gioco intenso e organizzato, con l’obiettivo di controllare il match e colpire nei momenti chiave.

    La Pro Vercelli, undicesima a 32 punti, arriva a questa trasferta con l’intenzione di giocarsela senza pressioni. La formazione di Michele Santoni cerca solidità e compattezza, provando a sfruttare le ripartenze per mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del girone.

    Le probabili formazioni di Lecco-Pro Vercelli

    —  

    Il Lecco dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che garantisce ampiezza sugli esterni e una buona presenza offensiva, con l’idea di mantenere il baricentro alto e gestire il possesso.

    La Pro Vercelli risponde con il 4-3-3, assetto equilibrato che punta sulla copertura del centrocampo e sulla capacità di attaccare gli spazi, cercando di restare compatta e ordinata nelle due fasi.

    Lecco (3-4-3): Furlan, Kritta, Tanco, Battistini, Furrer, Zanellato, Metlika, Rizzo, Mallamo, Sipos, Frigerio. Allenatore: Federico Valente

    Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni

