Lecco-Trento: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

La Serie C si prepara a vivere un’altra domenica di emozioni con la sfida tra Lecco e Trento al Rigamonti-Ceppi. Due squadre con ambizioni e stati d’animo differenti: da una parte i blucelesti , reduci da un avvio di stagione brillante, dall’altra i gialloblù, alla ricerca di continuità dopo un cammino a fasi alterne.

Il Lecco si presenta all’appuntamento con il vento in poppa: 10 punti conquistati in quattro giornate e primo posto in classifica insieme al Vicenza. La squadra di Federico Valente ha dimostrato solidità e qualità offensiva, sognando un ritorno in Serie B dopo due anni di attesa. Il pubblico di casa si prepara a spingere i blucelesti verso un altro successo, consapevole che la continuità sarà l’arma decisiva per restare in vetta.

Qui Trento

Situazione più complicata per i gialloblù di Luca Tabbiani, fermi a 5 punti in classifica e senza vittorie dalla gara inaugurale contro la Giana Erminio. La squadra ha mostrato buoni spunti ma fatica a concretizzare, e la sfida di Lecco si annuncia come un banco di prova importante per rilanciare ambizioni e morale. Nonostante le assenze di peso, il Trento punta su carattere e organizzazione per provare a sorprendere la capolista in un match che profuma già di sfida proibitiva.