Lecco-Virtus Verona: dove vedere la partita in streaming gratis

Il match tra Calcio Lecco 1912 e Virtus Verona, valido per la 27ª giornata del Girone A di Serie C, promette spettacolo e motivi di interesse. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 15 febbraio 2026 alle ore 20:30, in una sfida che mette a confronto due squadre con obiettivi ben diversi.

Il momento delle due squadre — Il Lecco si presenta all’appuntamento forte del 3° posto in classifica con 48 punti, frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, con un bilancio reti di 32 gol realizzati e 18 subiti. Anche il rendimento interno conferma l’ottimo stato di salute dei blucelesti: 8 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte davanti al proprio pubblico testimoniano l’affidabilità della squadra allenata da Federico Valente.

Scenario decisamente più complesso per la Virtus Verona, che naviga nelle zone basse della graduatoria. I veneti occupano la 18ª posizione con 19 punti, avendo raccolto 3 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, con 23 gol segnati e 37 incassati. Anche lontano da casa i numeri non sorridono, con un bilancio esterno di 3 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. La pressione sull’allenatore Luigi Fresco è evidente, e la squadra è chiamata a reagire per conquistare punti preziosi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni si è chiuso con un pareggio per 2-2, a conferma di come i confronti diretti sappiano spesso riservare sorprese. Guardando ai dati recenti, però, emerge un dato curioso: nelle ultime cinque sfide contro il Lecco, la Virtus Verona ha sempre pareggiato, senza mai conoscere la sconfitta, mostrando una particolare attitudine a strappare risultati positivi contro i lombardi.