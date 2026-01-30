Leeds-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 16:00 di sabato 31 gennaio allo stadio Elland Road

Filippo Montoli 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 16:32)

Il sabato di Premier League ha in programma la sfida tra Leeds e Arsenal. La partita si disputa alle ore 16:00 allo stadio Elland Road ed è valida per la ventiquattresima giornata del campionato inglese. I padroni di casa cercano di tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Gli ospiti, capolisti, puntano ad allungare sulle inseguitrici. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Leeds-Arsenal.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Leeds-Arsenal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La sfida della ventiquattresima giornata di Premier League in programma alle ore 16:00 di sabato 31 gennaio sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201 del telecomando. Per chi vuole, la partita è inoltre visibile in streaming su Sky Go e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Leeds tra campionato e coppa arriva da tre partite consecutive senza sconfitta. Oltre al pareggio nell'ultima giornata contro l'Everton per 1-1 sono arrivati due vittorie contro Fulham (1-0) e Derby County (1-3). Nelle ultime 11 gare giocate, i Whites hanno perso una sola volta e in casa la sconfitta manca addirittura dal 23 novembre, quando perse 1-2 con l'Aston Villa.

L'Arsenal arriva dalla vittoria in Champions League sul Kairat Almaty per 3-2 che ha confermato il primo posto nella League Phase. In campionato, invece, ha perso nell'ultima giornata contro il Manchester United in casa per 2-3. La sconfitta ha ridotto il vantaggio sulle inseguitrici. Prima della sfida con i Red Devils, in Premier ha pareggiato con il Nottingham Forest e con il Liverpool. Sono quindi tre partite consecutive senza vittorie.

Le probabili formazioni — Farke dovrà fare a meno per la partita di sabato di Bijol e Nmecha. Ancora in dubbio e quindi non partenti nell'undici titolare sono Gudmunsson e James. Situazione migliore per Arteta, il quale ha recuperato praticamente tutti gli indisponibili a eccezione del giovane Dowman. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

LEEDS (3-5-2): Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin. Allenatore: Daniel Farke.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.