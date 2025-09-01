La squadra di Paco Lopez affronta quella di Antonio Hidalgo allo Stadio Municipale di Butarque nella terza giornata della LaLiga Hypermotion. Scopriamo dove vedere il match in streaming ed in diretta live

Stefano Sorce 1 settembre - 13:01

Il Leganes, appena retrocesso in Segunda Division, ospita lunedì 1 settembre, alle 21:30, il Deportivo de la Coruna allo Stadio Municipale di Butarque. La partita chiuderà la terza giornata della LaLiga Hypermotion. Scopriamo dove vedere il match, che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365per gli utenti già registrati.

VILLARREAL, SPAGNA – 14 MAGGIO: Jorge Sáenz del CD Leganés controlla il pallone durante la partita di LaLiga tra Villarreal CF e CD Leganés allo Stadio de la Cerámica, il 14 maggio 2025 a Villarreal, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Dove vedere Leganes-Deportivo La Coruna in diretta TV e in streaming LIVE — In Italia, nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per poter trasmettere la seconda divisione spagnola. Dunque, non sarà possibile seguire il match in diretta tv. Tuttavia, la partita tra Leganes e Deportivo La Coruna, in campo questa sera alle ore 21.30, sarà visibile gratuitamente su Bet365 per gli utenti registrati alla piattaforma.

Il momento delle due squadre — Entrambe le squadre arrivano da un pareggio casalingo nella seconda giornata: il Deportivo contro il Burgos senza reti e il Leganes per 1-1 contro il Cadice.I galiziani, dopo due giornate di campionato hanno quattro punti in classifica, mentre i padroni di casa cercano il primo successo nella nuova stagione, dopo due pareggi consecutivi, per non allontanarsi troppo dalla zona alta della classifica. Il Leganes ha bisogno di una vittoria per rilanciare le ambizioni di promozione e invertire il trend di due pareggi consecutivi, mentre il Deportivo punta a confermare la solidità mostrata nelle prime giornate.

🎟️ ¡Últimas entradas disponibles para el #LeganésDépor de esta noche!

Le probabili formazioni di Leganes-Deportivo La Coruna — Leganes: La squadra manterrà molto probabilmente la struttura difensiva delle precedenti giornate, con German Parreno tra i pali. In difesa, Aguilar e Saenz sono confermati, con possibili novità in caso di cambi nella linea dei centrali.

Deportivo de la Coruna: L'allenatore Antonio Hidalgo sembra intenzionato a confermare la maggior parte dell’undici titolare visto nelle prime due giornate. In porta e nella zona centrale del campo non sono previste modifiche, mentre in attacco Mario Soriano e Yeremay rimangono punti fermi. Sulla fascia destra Mella si contenderà il posto con Luismi Cruz, mentre Eddahchouri dovrebbe essere confermato come punta, con Mulattieri pronto a subentrare.

Leganes: Juan Soriano, Ruben Pena, Lalo Aguilar, Jorge Saenz, Marvel, Naim Garcia, Amadou Diawara, Seydouba Cissé, Luis Lopes Duk, Diego Garcia, Miguel de la Fuente.

Deportivo de la Coruna: German Parreno, Luismi Cruz, Miguel Loureiro, Arnau Comas, Dani Barcia, Sergio Escudero, Diego Villares, José Gragera, Mario Soriano, Yeremay Hernandez, Zakaria Eddahchouri.