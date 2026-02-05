Dove vedere Leganes-Granada in diretta TV e streaming gratis

Sfida equilibrata e delicata quella in programma domani alle 20:30 in Segunda División, dove Leganes e Granada si affrontano con gli stessi punti in classifica e l’obiettivo comune di allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Le due squadre arrivano appaiate a quota 29 punti dopo 24 giornate, ma il momento psicologico sembra sorridere maggiormente agli andalusi, reduci da una striscia positiva che ha rilanciato le loro ambizioni.
Il momento delle due squadre—
Il Leganes attraversa una fase altalenante: nelle ultime sei giornate sono arrivate tre sconfitte, alternate a prestazioni convincenti ma senza continuità. I pepineros faticano soprattutto a trovare soluzioni offensive con regolarità, come dimostra il fatto che in due delle ultime tre partite siano rimasti sotto la soglia dei 2,5 gol complessivi.
Di contro, il Granada è una delle squadre più in crescita del campionato. I Nazarí sono imbattuti da quattro turni e arrivano da due vittorie consecutive di peso contro Cadice e Racing Santander, segnali chiari di una squadra in fiducia. Anche le gare degli andalusi tendono a essere chiuse e molto tattiche: in tre degli ultimi quattro incontri si è registrato l’under 2.5, dato che rafforza l’idea di una partita bloccata.
Le probabili formazioni di Leganes-Granada—
I padroni di casa scenderanno in campo con un dinamico 4-3-3, provando a fare breccia nella difesa del Granada dal primo momento. Gli ospiti però rispondo con un modulo a specchio: ragion per cui ci aspetta una partita intensa, senz'altro da non perdere.
Leganes (4-3-3): Soriano; Peña, Aguilar, Marvel, Franquesa; Diawa, Cissé, Óscar Plano; Juan Cruz, Duk, Melero.
Granada (4-3-3): Zidane; Naasei, Manu Lama, Williams, Diallo; Alemán, Rubén Alcaraz, Ruiz; Sáenz, Pascual, Arnaiz.
