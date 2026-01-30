Non perdere Leicester-Charlton: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 30 gennaio - 14:32

Sabato 31 gennaio, alle 13:30, il King Power Stadium fa da cornice alla sfida tra Leicester City e Charlton Athletic, un incrocio che mette di fronte due squadre accomunate da una stagione complessa. I padroni di casa cercano una svolta dopo l’ennesimo cambio di rotta tecnica, mentre gli ospiti arrivano con l’urgenza di fare punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Hai tre possibilità per vedere Leicester-Charlton in streaming gratis — Guarda ora Leicester-Charlton GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Dove vedere Leicester-Charlton in diretta TV e streaming gratis — Leicester-Charlton sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Leicester-Charlton sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Leicester sta vivendo un campionato ben lontano dalle aspettative iniziali. Nonostante uno dei monte ingaggi più importanti della divisione, i Foxes faticano a trovare continuità e pagano una fase difensiva poco solida, tra le più perforate del torneo. L’addio recente a Cifuentes ha aperto una fase di transizione che rende il momento delicato, anche se il successo dell’andata contro il Charlton rappresenta un precedente incoraggiante.

Il Charlton, dopo un avvio promettente sotto la guida di Nathan Jones, ha visto il proprio rendimento calare sensibilmente. Le ultime uscite hanno evidenziato problemi strutturali, soprattutto nella tenuta difensiva, con gol subiti in serie e un attacco che fatica a incidere. Il pesante ko nel derby contro il Millwall ha lasciato scorie evidenti.

Le probabili formazioni di Leicester-Charlton — Il Leicester scende in campo con un dinamico 4-3-3 provando a fare breccia nella difesa del Charlton, che invece risponde con un folto centrocampo e due soli attaccanti, Leaburn e Dykes.

Leicester (4-3-3): Stolarczyk; Pereira, Okoli, Vestergaard, Nelson; Choudhury, Soumaré, Cordova-Reid; Fatawu, Ayew, Mavididi.

Charlton (3-5-2): Kaminski; Burke, Jones, Coady; Ramsay, Carey, Coventry, Anderson, Campbell; Leaburn, Dykes.