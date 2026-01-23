derbyderbyderby streaming Leicester-Oxford, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

Leicester-Oxford, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

Leicester-Oxford, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Leicester-Oxford: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Championship inglese propone una sfida interessante al King Power Stadium, dove Leicester e Oxford si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 16:00. Un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i padroni di casa cercano continuità per risalire la classifica, mentre gli ospiti sono chiamati a fare punti pesanti nella lotta per la salvezza.

Hai tre possibilità per guardare Leicester-Oxford in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LEICESTER-OXFORD SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI LEICESTER-OXFORD SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI LEICESTER-OXFORD SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Leicester-Oxford in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Leicester-Oxford e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live, con statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa

  • Cercare “Leicester-Oxford” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Leicester, quattordicesimo a 38 punti, sta vivendo una stagione altalenante ma ha qualità sufficienti per puntare alla parte sinistra della classifica. La squadra allenata da Martí Cifuentes si affida al 4-2-3-1, cercando equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità.

    Situazione più complessa per l’Oxford, ventitreesimo a 24 punti, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Il gruppo guidato da Gary Rowett è chiamato a una prova di grande solidità e concentrazione, cercando di strappare punti anche su un campo storicamente difficile.

    Le probabili formazioni di Leicester-Oxford

    —  

    Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Il Leicester punta su un assetto offensivo che valorizza gli esterni e la qualità sulla trequarti, mentre l’Oxford adotta lo stesso modulo con un approccio più prudente, pronto a sfruttare le ripartenze.

    Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Thomas, Vestergaard, Nelson, Pereira, Skipp, James, Mavididi, Reid, Issahaku, Ayew. Allenatore: Martí Cifuentes

    Oxford (4-2-3-1): Cumming, Currie, Brown, Helik, Long, Brannagan, Keersmaeker, Goodrham, Harris, Placheta, Lankshear. Allenatore: Gary Rowett

    Guarda ora Leicester-Oxford in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Leicester-Oxford gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Leicester-Oxford è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Virtus Verona-Pro Vercelli streaming gratis: formazioni e diretta tv live
    Sambenedettese-Pianese streaming gratis: dove vedere la partita, diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA