La Championship inglese propone una sfida interessante al King Power Stadium , dove Leicester e Oxford si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 16:00 . Un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i padroni di casa cercano continuità per risalire la classifica, mentre gli ospiti sono chiamati a fare punti pesanti nella lotta per la salvezza.

Dove vedere Leicester-Oxford in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Leicester-Oxford e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live, con statistiche aggiornate in tempo reale.