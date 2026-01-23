La Championship inglese propone una sfida interessante al King Power Stadium, dove Leicester e Oxford si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 16:00. Un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i padroni di casa cercano continuità per risalire la classifica, mentre gli ospiti sono chiamati a fare punti pesanti nella lotta per la salvezza.
La diretta streaming
Leicester-Oxford, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
Dove vedere Leicester-Oxford in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
Il Leicester, quattordicesimo a 38 punti, sta vivendo una stagione altalenante ma ha qualità sufficienti per puntare alla parte sinistra della classifica. La squadra allenata da Martí Cifuentes si affida al 4-2-3-1, cercando equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità.
Situazione più complessa per l’Oxford, ventitreesimo a 24 punti, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Il gruppo guidato da Gary Rowett è chiamato a una prova di grande solidità e concentrazione, cercando di strappare punti anche su un campo storicamente difficile.
Le probabili formazioni di Leicester-Oxford—
Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Il Leicester punta su un assetto offensivo che valorizza gli esterni e la qualità sulla trequarti, mentre l’Oxford adotta lo stesso modulo con un approccio più prudente, pronto a sfruttare le ripartenze.
Leicester (4-2-3-1): Stolarczyk, Thomas, Vestergaard, Nelson, Pereira, Skipp, James, Mavididi, Reid, Issahaku, Ayew. Allenatore: Martí Cifuentes
Oxford (4-2-3-1): Cumming, Currie, Brown, Helik, Long, Brannagan, Keersmaeker, Goodrham, Harris, Placheta, Lankshear. Allenatore: Gary Rowett
