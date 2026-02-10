Leicester-Southampton: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv

Leicester-Southampton: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 10 febbraio - 01:03

Il turno infrasettimanale di Championship mette di fronte al King Power Stadium due nobili decadute della Premier League: Leicester e Southampton. Una sfida pesante in chiave classifica, con le Foxes in piena lotta per evitare la zona calda e i Saints a caccia di continuità per rientrare nella parte alta.

Qui Leicester — Il Leicester vive un momento complicato, reduce da tre sconfitte consecutive e senza vittorie nelle ultime cinque partite. L’ultimo ko contro il Birmingham ha accentuato le difficoltà di una squadra fragile soprattutto in fase difensiva, con gol subiti con grande regolarità e rendimento casalingo in calo. La penalizzazione in classifica ha aumentato la tensione attorno al gruppo, che però continua a produrre partite ricche di occasioni e reti. Serve una reazione immediata per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Qui Southampton — Il Southampton si presenta invece in fiducia, imbattuto da quattro giornate e reduce dal successo di misura contro il Watford. I Saints hanno ritrovato equilibrio tra difesa e attacco, con diversi clean sheet recenti e una buona efficacia offensiva, soprattutto in trasferta dove segnano con continuità. La posizione di metà classifica lascia spazio a un possibile assalto alla top half, e il successo netto dell’andata contro il Leicester rappresenta un precedente incoraggiante. La sensazione è di una squadra più stabile e mentalmente solida rispetto agli avversari.

