Lens-Lorient: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Lens-Lorient, undicesima giornata di Ligue 1

Lo Stade Bollaert-Delelis è pronto ad accendersi per una nuova domenica di fuoco. Il Lens torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Lorient, in una sfida che promette scintille nella 11ª giornata di Ligue 1. Sulla carta, i valori in campo sembrano distanti: da una parte una squadra in piena corsa europea, dall'altra un gruppo in cerca di ossigeno e riscatto.

Qui Lens — Il Lens arriva a questa sfida con l’entusiasmo alle stelle. La vittoria pesante contro il Marsiglia (2-1) ha rilanciato la squadra di Pierre Sage tra le prime della classe, portandola al terzo posto in classifica, in compagnia di Lione e Strasburgo. Il gruppo è unito, il morale è alto e la sensazione è che la squadra stia crescendo partita dopo partita.

Negli ultimi impegni, i giallorossi hanno mostrato solidità e cinismo: successi contro Paris FC e Strasburgo, oltre al già citato trionfo sul Marsiglia. I precedenti, inoltre, sorridono ai padroni di casa, vincitori di quattro scontri diretti su cinque, col Lorient, nelle recenti annate.

Qui Lorient — Dall’altra parte, il Lorient vive un momento decisamente più complicato. La squadra fatica a trovare continuità e i risultati recenti non aiutano: sconfitta per 2-0 contro l’Angers, seguita da due pareggi rocamboleschi contro Brest (3-3) e PSG (1-1).

Il problema principale è la fase difensiva, che fa acqua da tutte le parti: 22 gol subiti in 10 partite, un dato che racconta bene le difficoltà della retroguardia bretone. In classifica, il Lorient è terzultimo, a pari punti con Nantes e Brest: una zona caldissima che pesa sulle gambe e sulla testa dei giocatori.

Lens-Lorient, probabili formazioni — LENS (3-4-3): Risser; Gradit, Baidoo, M. Sarr; Aguilar, M. Sangaré, Thomasson, Udol; Thauvin, Édouard, Saïd. Allenatore: Pierre Sage

LORIENT (3-4-3): Mvogo; I. Silva, Talbi, Yongwa; T. Le Bris, Abergel, Avom Ebong, A. Kouassi; Karim, M. Bamba, Pagis. Allenatore: Olivier Pantaloni

