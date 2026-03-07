Lens-Metz: come vedere la gara di Ligue 1 in streaming live gratis

La partita tra Lens e Metz, valida per la 25ª giornata di Ligue 1, si giocherà sabato 7 marzo 2026 alle ore 21:00 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens

Stefano Sorce 7 marzo - 15:55

Al Bollaert-Delelis si gioca una sfida che sulla carta appare molto sbilanciata. Sabato 7 marzo 2026 alle ore 21:00, si sfidano Lens-Metz nella 25ª giornata di Ligue 1, con i padroni di casa che inseguono il sogno titolo mentre gli ospiti lottano disperatamente per evitare la retrocessione.





Dove vedere Lens-Metz in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.







Il momento delle due squadre — Il Lens sta vivendo una stagione molto positiva e occupa attualmente il secondo posto con 53 punti. I Sang et Or hanno raccolto 17 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, segnando 45 gol e subendone 21. La squadra di Will Still (indicata qui come Sage nel testo) resta una delle più solide del campionato, anche se negli ultimi turni ha perso terreno rispetto alla vetta dopo la sconfitta contro il Monaco e il pareggio contro lo Strasburgo. Nonostante questi due risultati meno brillanti, il Lens mantiene comunque un vantaggio importante sul terzo posto e continua a rappresentare una delle realtà più competitive della Ligue 1.

Il Metz vive invece una stagione estremamente complicata. La squadra occupa l’ultimo posto con appena 17 punti e non vince in campionato dallo scorso novembre. Il bilancio parla di 3 vittorie, 4 pareggi e 17 sconfitte, numeri che raccontano tutte le difficoltà di una squadra che ora punta soprattutto a raggiungere la terzultima posizione per giocarsi almeno il playout salvezza. La situazione è resa ancora più difficile dalle numerose assenze e da una fase offensiva che fatica a produrre occasioni concrete.

Probabili formazioni di Lens-Metz — Il Lens dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, con Risser tra i pali; difesa composta da Celik, Ganiou e Sarr. Sugli esterni Abdulhamid e Udol, con Thomasson e Sangaré in mezzo al campo. Sulla trequarti agiranno Thauvin e Saïd alle spalle dell’unica punta Édouard.

Il Metz dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Fischer in porta; linea difensiva formata da Kouao, S. Sané, Gbamin e Colin. A centrocampo Munongo, Touré e Traoré, mentre in attacco spazio al tridente composto da Michal, Diallo e Tsitaishvili.

Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol; Thauvin, Saïd; Édouard.

Metz (4-3-3): Fischer; Kouao, S. Sané, Gbamin, Colin; Munongo, Touré, Traoré; Michal, Diallo, Tsitaishvili.

