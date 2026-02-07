Lens-Rennes: le probabili formazioni e lo streaming live

Lens–Rennes, sabato 7 febbraio 2026 alle 17:00. Stato di forma, statistiche, quote e probabili formazioni della 21ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 7 febbraio - 10:55

Sabato 7 febbraio 2026, ore 17:00, allo Stade Bollaert-Delelis va in scena una delle sfide più interessanti della 21ª giornata di Ligue 1: Lens-Rennes, con i padroni di casa in piena corsa al vertice e ancora agganciato al PSG; dall’altra il Rennes, chiamato a reagire dopo un periodo complicato che ha rallentato bruscamente la sua stagione.

Vuoi vedere Lens-Rennes in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Lens-Rennes sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Lens-Rennes in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Lens: corsa al PSG ancora viva — Dopo il ko del Vélodrome contro il Marsiglia, il Lens ha risposto nel modo migliore possibile. Il successo casalingo per 1-0 contro il Le Havre ha rimesso immediatamente in carreggiata i Sang et Or, che restano a sole due lunghezze dal PSG capolista e con sette punti di vantaggio sul Marsiglia terzo. La squadra allenata da Will Still continua a mostrare grande solidità difensiva e una maturità che pochi si aspettavano a inizio stagione. Dopo l’ultima vittoria, l’allenatore ha sottolineato come il sogno titolo sia ancora vivo, pur restando consapevole della forza del PSG. Buone notizie anche dall’infermeria: Amadou Haidara e Arthur Masuaku viaggiano verso la convocazione. Restano invece indisponibili Gradit, Gurner e Baidoo.

Momento opposto per il Rennes, che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di Ligue 1. Dopo l’exploit esterno contro il Lille, sono arrivati risultati pesanti: pareggio con il Le Havre e sconfitte nette contro Lorient e Monaco. Una serie che ha fatto scivolare i Rouge et Noir fuori dalla zona Europa più tranquilla. Il tecnico Habib Beye non ha nascosto la propria delusione in conferenza stampa, parlando apertamente di mancanza di aggressività, organizzazione e reazione. La squadra ora è chiamata a dimostrare carattere proprio in uno degli stadi più difficili di Francia.

Probabili formazioni di Lens-Rennes — Il Lens dovrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando sulla consueta solidità difensiva e su una gestione intelligente dei ritmi. Thauvin e Saïd agiranno alle spalle dell’unica punta, pronti a colpire tra le linee.

Il Rennes risponde con un 3-5-2 più prudente, pensato per proteggere la difesa e dare densità al centrocampo. In avanti, il peso offensivo sarà affidato alla coppia Lepaul–Embolo.

Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Baidoo; Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol; Thauvin, Saïd; Édouard.

Rennes (3-5-2): Samba; Aït-Boudlal, Seidu, Jacquet; Merlin, Szymanski, Camara, Blas, Al-Tamari; Lepaul, Embolo.

Vuoi vedere Lens-Rennes in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Lens-Rennes sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA