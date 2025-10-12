Lesotho-Zimbabwe, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Nelle ultime cinque partite complessive, gli ospiti hanno ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, un rendimento che lo pone leggermente avanti per forma e fiducia rispetto ai rivali.

Nella serata di lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 18:00, il palcoscenico africano ospita una sfida che vale più per l’orgoglio che per la classifica. Il Regno del Lesotho e lo Zimbabwe si affrontano nel decimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026, con entrambe le nazionali ormai lontane dai vertici ma desiderose di chiudere al meglio la competizione. Il Lesotho, attualmente quinto con 9 punti, cerca di interrompere un periodo nero fatto di sconfitte e prestazioni deludenti. Lo Zimbabwe, invece, è ultimo con 5 punti, ancora a caccia della prima vittoria nel girone dopo 9 partite. Con Bet365 puoi seguire Lesotho-Zimbabwe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento delle due squadre — Il Lesotho sta attraversando un momento difficile. Con un bottino di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, la squadra ha mostrato limiti evidenti, soprattutto in fase difensiva: 12 gol subiti e solo 8 realizzati. La situazione in casa è ancor più preoccupante: in 4 partite casalinghe, i Crocodiles non hanno mai vinto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). L’ultima sconfitta, maturata contro la Nigeria per 1-2, ha evidenziato ancora una volta la fragilità della retroguardia e la mancanza di concretezza sotto porta. Il tecnico Leslie Notsi sta cercando di trovare nuove soluzioni tattiche, ma i risultati tardano ad arrivare. La squadra ha perso tutte le ultime cinque partite disputate, un trend che pesa anche dal punto di vista psicologico. Il pubblico di casa, però, si aspetta una reazione, e questa contro lo Zimbabwe rappresenta forse una delle ultime occasioni per rialzare la testa.

Lo Zimbabwe arriva a questa sfida con un rendimento tutt’altro che esaltante, ma leggermente più incoraggiante rispetto ai padroni di casa. I Warriors hanno infatti raccolto 5 punti (5 pareggi e 4 sconfitte), ma senza mai riuscire a vincere una partita in queste qualificazioni. Il dato più critico riguarda l’attacco: solo 5 gol segnati in 9 gare, a fronte di 11 subiti. Nell’ultimo turno, la squadra ha strappato uno 0-0 contro il Sud Africa, un risultato che testimonia una discreta solidità difensiva ma anche una scarsa incisività in avanti. In trasferta, lo Zimbabwe ha ottenuto 2 pareggi e 1 sconfitta, mostrando una certa compattezza quando gioca lontano da casa.

Le probabili formazioni di Lesotho-Zimbabwe — Lesotho (5-3-2): Moerane, Malane, Mkwanazi, Makhele, Mokokoane, Matlabe, Rapuleng, Matsau, Toloane, Motebang, Tsotleho. Allenatore: Notsi.

Zimbabwe (4-3-3): Arubi, Garananga, Takwara, Hadebe, Lunga, Munetsi, Nakamba, Zemura, Billiat, Musona, Chirewa. Allenatore: Nees.