Luci accese al King Power at Den Dreef per una sfida che, pur senza pressione di classifica estrema, mette davanti due squadre che vogliono salutare la stagione lasciando sensazioni positive. Leuven e Genk scenderanno in campo sabato 23 maggio alle ore 20:45 con obiettivi diversi, ma con la stessa intenzione: evitare un finale anonimo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LEUVEN-GENK CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’OH Leuven arriva da un pareggio contro il Charleroi e continua ad alternare buone prestazioni a momenti di difficoltà. La squadra segna poco, ma spesso riesce comunque a restare dentro le partite grazie a organizzazione e intensità.

Il Genk, invece, ha pareggiato 0-0 contro l’Anversa nell’ultimo turno, dominando però nel possesso e nelle occasioni create. Nelle ultime dieci gare sono arrivate soltanto una sconfitta e diverse prestazioni solide, anche se i tanti pareggi hanno rallentato la corsa della squadra.

Probabili formazioni di Leuven-Genk

Il Leuven dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime settimane. Leysen tra i pali, con Souanga, Pletinckx e Ominami nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Opoku, George, Schrijvers e Teklab, mentre Traoré e Balikwisha agiranno alle spalle di Vaesen.

Il Genk dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1 con Brughmans in porta. In difesa El Ouahdi, Smets, Kongolo e Kayembe. In mezzo al campo Sattlberger e Heynen, mentre sulla trequarti ci saranno Ito, Mirisola e Yokoyama alle spalle di Bibout.

OH LEUVEN (3-4-2-1): Leysen; Souanga, Pletinckx, Ominami; Opoku, George, Schrijvers, Teklab; Traoré, Balikwisha; Vaesen. All. Mazzu.

GENK (4-2-3-1): Brughmans; El Ouahdi, Smets, Kongolo, Kayembe; Sattlberger, Heynen; Ito, Mirisola, Yokoyama; Bibout. All. Hayen.

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