La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Levante e Betis. La sfida in programma domenica 14 settembre alle ore 16:15 mette contro due squadre che stanno vivendo due momenti opposti di stagione. I padroni di casa cercano i primi punti mentre gli ospiti vogliono continuare il loro percorso.
Levante-Betis: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Scopriamo dove vedere il match tra Levante e Betis in programma domenica 14 settembre alle ore 16:15.
Il momento delle due squadre—
I padroni di casa sono in piena crisi di gioco e risultati. Dopo le prime giornate il punteggio dice ancora zero nella casella dei punti. I rossoblu in piena crisi in zona gol (solo 3 le reti segnate) cercano di trovare i primi punti del loro campionato, per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.
Dall'altra parte c'è il Betis. I biancoverdi nelle prime partite hanno collezionato cinque punti, che li pone poco sotto la zona Europa. Con il ritorno di Antony, gli ospiti vogliono sicuramente tornare a fare punteggio grosso ma la sfida in programma domenica sembra essere la classica delle "trappole".
Le probabili formazioni di Levante-Betis—
LEVANTE (5-4-1): Ryan, Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Cabello, Manu Sanchez; Carlos Alvarez, Pablo Martinez, Oriol Rey, Brugui; Ivan Romero.
BETIS (4-2-3-1): Alvaro Valles, Angel Ortiz, Bartra, Natan, Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Antony, Lo Celso, Rodrigo Riquelme; Hernandez.
