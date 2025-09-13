Levante-Betis: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Levante e Betis . La sfida in programma domenica 14 settembre alle ore 16:15 mette contro due squadre che stanno vivendo due momenti opposti di stagione. I padroni di casa cercano i primi punti mentre gli ospiti vogliono continuare il loro percorso.

Dove vedere Levante-Betis in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Levante e Betis in programma domenica 14 settembre alle ore 16:15. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.