LIGA

Levante-Betis: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita
Michele Massa
La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Levante e Betis. La sfida in programma domenica 14 settembre alle ore 16:15 mette contro due squadre che stanno vivendo due momenti opposti di stagione. I padroni di casa cercano i primi punti mentre gli ospiti vogliono continuare il loro percorso.

Dove vedere Levante-Betis in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Levante e Betis in programma domenica 14 settembre alle ore 16:15. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo. 

VALENCIA, SPAGNA - GENNARIO 08: Jose Luis Morales del Levante (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Il momento delle due squadre

I padroni di casa sono in piena crisi di gioco e risultati. Dopo le prime giornate il punteggio dice ancora zero nella casella dei punti. I rossoblu in piena crisi in zona gol (solo 3 le reti segnate) cercano di trovare i primi punti del loro campionato, per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Dall'altra parte c'è il Betis. I biancoverdi nelle prime partite hanno collezionato cinque punti, che li pone poco sotto la zona Europa. Con il ritorno di Antony, gli ospiti vogliono sicuramente tornare a fare punteggio grosso ma la sfida in programma domenica sembra essere la classica delle "trappole".

Le probabili formazioni di Levante-Betis

LEVANTE (5-4-1): Ryan, Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Cabello, Manu Sanchez; Carlos Alvarez, Pablo Martinez, Oriol Rey, Brugui; Ivan Romero.

BETIS (4-2-3-1): Alvaro Valles, Angel Ortiz, Bartra, Natan, Firpo; Pablo Fornals, Sergi Altimira, Antony, Lo Celso, Rodrigo Riquelme; Hernandez.

