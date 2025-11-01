LaLiga propone un match che può pesare in classifica: Levante e Celta Vigo si affrontano domenica 2 novembre alle ore 14:00 in una partita che mette in palio punti preziosi per la tranquillità a metà classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Levante-Celta Vigo in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire LaLiga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Il momento delle due squadre—
Il Levante, quindicesimo con 9 punti, arriva alla sfida in una fase di difficoltà: la squadra fatica a trovare continuità e deve lavorare sulla solidità difensiva per muovere la classifica. Il Celta Vigo, tredicesimo con 10 punti, sembra avere maggior equilibrio e può contare su qualche buona soluzione offensiva, ma dovrà confermare le buone sensazioni recenti per puntare a un risultato positivo in trasferta.
Le probabili formazioni di Levante-Celta Vigo—
Sul piano tattico il Levante dovrebbe cercare di sfruttare gli esterni per allargare il gioco e creare superiorità sulle fasce, mentre il Celta Vigo punterà su compattezza in mezzo al campo e qualità negli ultimi trenta metri per creare occasioni.
Levante (4-4-2): Ryan, Sanchez, Moeno, Elguezabal, Toljan, Brugué, Arriaga, Vencedor, Alvarez, Romero, Eyong. Allenatore: Medina
Celta Vigo (3-4-3): Radu, Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira, Rodriguez, Moriba, Mingueza, Jutglà, Borja Iglesias, Duran. Allenatore: Claudio Giráldez
Non perdere l’occasione di seguire Levante-Celta Vigo in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni de LaLiga. Non perderti nemmeno un minuto di Levante-Celta Vigo in streaming live gratis su Bet365.
