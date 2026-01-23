Levante-Elche: dove vedere la gara gratis in streaming

Elche e Levante si affrontano venerdì 23 gennaio alle 21:00 al Ciutat de València in una sfida delicatissima di Liga. I padroni di casa cercano punti salvezza, mentre l’Elche vuole dare continuità ai risultati

Venerdì 23 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle 21:00, Levante-Elche si disputa all’Estadi Ciutat de Valencia in una sfida pesantissima per gli equilibri della parte bassa e centrale della classifica di Liga. Per i padroni di casa è una partita da non sbagliare, quasi un’ultima chiamata per restare agganciati alla corsa salvezza. Per l’Elche, invece, l’occasione è ghiotta per consolidare la propria posizione e allontanarsi definitivamente dalle zone calde.

Dove vedere Levante-Elche in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la partita in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Levante arriva a questo appuntamento in un momento delicato. I Granotes occupano la penultima posizione e faticano terribilmente in fase offensiva, con una produzione di gioco spesso sterile e poche conclusioni realmente pericolose.La squadra di Luis Castro ha raccolto appena una vittoria nelle ultime dieci giornate, mostrando difficoltà sia nel contenere gli avversari sia nel costruire occasioni pulite. La sconfitta contro il Real Madrid nell’ultimo turno non ha fatto altro che evidenziare il gap tecnico, ma ora il contesto è completamente diverso: contro l’Elche serve concretezza, non solo intensità.

Situazione decisamente più stabile per l’Elche, che naviga a metà classifica con un margine rassicurante sulla zona retrocessione. La squadra di Eder Sarabia alterna buone prestazioni a qualche blackout difensivo, ma ha dimostrato di saper reggere anche contro avversari di livello superiore. Il pareggio contro il Siviglia nell’ultima giornata ha confermato una squadra capace di creare gioco e occasioni, soprattutto quando riesce a gestire il possesso palla. Il limite principale resta la continuità in trasferta, dove l’Elche tende a controllare più che ad affondare, portando spesso le partite su ritmi bassi.

Le probabili formazioni di Levante-Elche — Il Levante dovrebbe confermare il 4-2-3-1, un assetto prudente ma necessario. In porta ci sarà Mathew Ryan, chiamato ancora una volta a reggere il peso difensivo. La linea arretrata sarà composta da Toljan e Manuel Sánchez sugli esterni, con Adrián De La Fuente e Alan Matturro centrali. In mezzo al campo, Raghouber e Pablo Martínez avranno il compito di spezzare il gioco avversario e limitare le transizioni. Sulla trequarti spazio alla qualità di Iker Losada e Carlos Álvarez, con Iván Romero più libero di muoversi tra le linee. In avanti, Etta Eyong sarà il riferimento offensivo, spesso isolato ma fondamentale nel tenere alta la squadra.

L’Elche dovrebbe rispondere con un 4-4-2 equilibrato e ordinato. Tra i pali spazio a Iñaki Peña, affidabile soprattutto nel gioco con i piedi. In difesa agiranno Josan e Pedrosa sugli esterni, con Affengruber e Petrot centrali. Il centrocampo sarà guidato da Marc Aguado e Aleix Febas, incaricati di dettare i tempi e gestire il possesso. Sugli esterni offensivi Germán Valera e Martim Neto garantiranno ampiezza, mentre davanti la coppia Diangana–Álvaro Rodríguez rappresenta la principale fonte di pericolo, con il secondo più finalizzatore e il primo più mobile.

Levante (4-2-3-1): Ryan, Toljan, De La Fuente, Matturro, Sánchez, Raghouber, Martínez, Losada, Álvarez, Romero, Eyong.

Elche (4-4-2): Peña, Josan, Affengruber, Petrot, Pedrosa, Valera, Febas, Aguado, Neto, Diangana, Rodríguez.