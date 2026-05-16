Domenica 17 maggio alle 19:00 scendono in campo Osasuna ed Espanyol in occasione della penultima giornata del campionato spagnolo. Questa sfida si presenta cruciale in ottica salvezza, dato che l'Osasuna perdendo tre partite di fila è scivolato al tredicesimo posto a soli tre punti dalla zona che scotta. L'Espanyol è appena sotto la squadra di Pamplona, con lo stesso numero di punti. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI OSASUNA-ESPANYOL SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Osasuna-Espanyol in diretta tv e streaming gratis

Osasuna-Espanyol sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Osasuna-Espanyol oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

L’Osasuna ha ottenuto tre sconfitte di fila nelle ultime tre partite. La squadra di Pamplona da che sognava un posto in Europa adesso deve far attenzione a non retrocedere. In avanti, Budimir continua a essere il riferimento principale e una delle armi più pericolose della squadra allenata da Alessio Lisci.

Situazione differente invece per l’Espanyol, che affronta il match con maggiore pressione sulle spalle. I catalani sono ancora pienamente coinvolti nella corsa per non retrocedere e hanno bisogno di risultati importanti per evitare rischi nel finale di stagione. Negli ultimi incontri il rendimento è stato altalenante, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma la squadra ha comunque mostrato determinazione e capacità di reagire anche nelle situazioni più complicate.

Le probabili formazioni di Osasuna-Espanyol

L'Osasuna trascinato da Budimir proverà ad acciuffare la salvezza nonostante si presenti in un momento molto difficile. L'Espanyol invece approccia al match con un 4-4-2, modulo contenitivo per provare a limitare uno degli attaccanti più prolifici della stagione, ma servirà scoprirsi per strappare i tre punti.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Moncayola, Torro; Garcia, Gomez, Barja; Budimir. Allenatore: Lisci.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Sanchez, Gonzalez, Lozano, Roca, Exposito, Garcia. Allenatore: Gonzalez.

E allora che aspetti? Guarda ora Osasuna-Espanyol in diretta streaming gratis su BET365

Guarda la partita su Vincitu: segui la sfida in diretta tv e streaming live