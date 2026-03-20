Non perdere Levante-Real Oviedo: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 18:32)

La ventinovesima giornata del campionato spagnolo propone diverse sfide interessanti: tra le più avvincenti del weekend c'è specialmente quella che mette di fronte il Levante e il Real Oviedo. La sfida, che si terrà all'Estadi Ciutat de Valencia, avrà il suo calcio d'inizio il 21 marzo alle 18:30. Continua a leggere l'articolo per scoprire come guardare la partita.

Hai tre possibilità per vedere Levante-Real Oviedo in streaming gratis

Dove vedere Levante-Real Oviedo in diretta TV e streaming gratis — Levante-Real Oviedo sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Lo scontro salvezza del weekend si presenta come una delle sfide più intense, avvincenti ed emozionati della prossima giornata del campionato spagnolo. Il Levante si presenta con un convincente trend di risultati positivi: ha, infatti, guadagnato due pareggi ed una vittoria nelle ultime tre giornate, e conta adesso 23 punti in classifica. Il Real Oviedo invece occupa il blocco più basso della classifica, ma i punti di distanza sono soltanto due e la zona salvezza dista appena 7 punti. Anche la compagine ospite, infatti, sta aumentando l'intensità e strappando buoni risultati: si presenta al match contro il Levante con una vittoria in casa contro il Valencia.

Le probabili formazioni di Levante-Real Oviedo — Le due squadre scenderanno i campo molto probabilmente con lo stesso modulo e con gli stessi undici che hanno permesso di strappare gli ultimi risultati utili nell'ultimo mese. Entrambe le compagini, infatti, scenderanno in campo domani con un 4-2-3-1: modulo solido ma che permette allo stesso tempo di creare diverse occasioni da gol sfruttando le incursioni degli esterni.

Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Matías Moreno, Matturro, Manu Sánchez; Víctor García, Oriol Rey; Iván Romero, Íker Losada, Kareem Tunde; Carlos Espí.

Real Oviedo (4-2-3-1): Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Bailly, Javi López; Sibo, Fonseca; Illic, Thiago, Reina; Fede Viñas.